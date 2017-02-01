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"Минскстрой" в очередной раз попытается продать квартиры на проспекте Газеты "Правда"
Госзастройщик «Минскстрой» в феврале проведет повторный аукцион по продаже квартир в доме № 1 по проспекту Газеты «Правда» в Минске. На торги выставлены четыре «однушки» площадью 35,8−50,6 квадратного метра.
Квартиры в доме № 1 застройщик распродает уже полтора года. Первый раз на аукцион «квадраты» в этом доме он выставлял еще в июле
В феврале будут продавать метры, которые не «ушли» с предыдущих торгов.
На аукцион выставлено четыре «однушки». Площадь квартир 35,8−50 метров. Начальная цена 82−113 тысяч рублей.
Аукцион пройдет 8 февраля в
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На торги выставлено четыре "однушки" ценой 82-113 тысяч рублей
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