Госзастройщик «Минскстрой» в феврале проведет повторный аукцион по продаже квартир в доме № 1 по проспекту Газеты «Правда» в Минске. На торги выставлены четыре «однушки» площадью 35,8−50,6 квадратного метра.



Фото: domofoto.ru

Квартиры в доме № 1 застройщик распродает уже полтора года. Первый раз на аукцион «квадраты» в этом доме он выставлял еще в июле 2015 года . Все выставленные квартиры с одного аукциона продать у застройщика не выходит, а бывают и совсем неудачные торги, когда ни одной квартиры продать не удается.

В феврале будут продавать метры, которые не «ушли» с предыдущих торгов.

На аукцион выставлено четыре «однушки». Площадь квартир 35,8−50 метров. Начальная цена 82−113 тысяч рублей.





Аукцион пройдет 8 февраля в Минском городском центре недвижимости .