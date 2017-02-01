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"Минскстрой" в очередной раз попытается продать квартиры на проспекте Газеты "Правда"

02.02.2017 10:02 — Разное | Tut.by  
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Госзастройщик «Минскстрой» в феврале проведет повторный аукцион по продаже квартир в доме № 1 по проспекту Газеты «Правда» в Минске. На торги выставлены четыре «однушки» площадью 35,8−50,6 квадратного метра.


Фото: domofoto.ru

Квартиры в доме № 1 застройщик распродает уже полтора года. Первый раз на аукцион «квадраты» в этом доме он выставлял еще в июле 2015 года. Все выставленные квартиры с одного аукциона продать у застройщика не выходит, а бывают и совсем неудачные торги, когда ни одной квартиры продать не удается.

В феврале будут продавать метры, которые не «ушли» с предыдущих торгов.

На аукцион выставлено четыре «однушки». Площадь квартир 35,8−50 метров. Начальная цена 82−113 тысяч рублей.


Аукцион пройдет 8 февраля в Минском городском центре недвижимости.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
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На торги выставлено четыре "однушки" ценой 82-113 тысяч рублей

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