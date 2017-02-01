Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, в Москве представившая шоколад Sugarpova, стала гостьей телешоу « Вечерний Ургант », где рассказала о том, как провела год дисквалификации за употребление мельдония.



Фото: instagram.com/vecherniy_urgant/

— Я прилетела вчера поздно вечером, заказала в рум-сервис борщ и пельмени, и салат оливье, и сама это все съела. Мне было так хорошо (смеется). Я же так редко бываю на родине, что для меня скушать такой борщ… На Рождество мы с мамой дома готовили. Я, если честно, уже не помню, что. Но я что-то умею делать, кроме как в теннис играть.

— А что еще вы умеете?

— Вообще, я училась в Гарварде несколько недель (смех). По короткому плану! Самое лучшее — это короткий план!

Еще я умею очень хорошо отдыхать (смех). Я никогда в жизни не знала, что мне делать с таким временем. У меня было 12 месяцев, чтобы посидеть, подумать хорошо, что-то почитать, написать. Я свою книгу пишу сейчас — выйдет в сентябре. По-английски сначала выйдет, а потом будем переводить.

— А то, что происходит сейчас, в этой книге может оказаться?

— А что происходит сейчас? Все нормально (улыбается). Ну написала чуть-чуть.

— А где вы побывали, где не были до этого?

— В Хорватии. Там было здорово, я там была в отпуске. Вообще, в Лондоне я никогда не была как турист. На «Уимблдоне» три недели провожу, но ничего не вижу.

— Что вам понравилось в Лондоне?

— Если честно, немногое. Вот в Хорватии мне очень понравилось.

Я летела на Гавайи одна. Пошла в туалет в самолете. Прихожу — а мне какой-то пассажир написал маленькое скромное письмо. И я так и не знаю, кто это был, — он не подошел. Написал записку, оставил и все. Так мне и нравится. Иначе надо и фотографироваться, что-то подписывать… А тут скромный человек пришел — записка, без телефона.

Хотя я очень люблю фотографироваться. Бывает, конечно, неудобно, но все-таки когда кто-то к тебе подходит — я особенно в этом году поняла, — как это важно и здорово, даже если это всего 30 секунд.

Еще я занималась боксом — надо же как-то поддержать физическую форму — не сидеть же и кушать борщ целый день. Мне же в апреле надо в бой, играть.



Фото: с сайта obozrevatel.com

— Когда вы занимаетесь боксом, вы представляете кого-то конкретного, когда бьете?

— В это время — да. Много кого (смеется).

Пятикратная чемпионка «Шлемов» ранее уже участвовала в программе «Вечерний Ургант» весной 2013 года.