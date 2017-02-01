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Белорусская сборная по бенди крупно проиграла американцам и вышла на россиян
02.02.2017 10:19 — Разное | Ежедневник
sputnik.by
По регламенту турнира тем не менее она вышла в четвертьфинал и сыграет с россиянами.
В первом матче белорусская сборная крупно уступила норвежцам – 1:10, а 1 февраля проиграла и своему извечному сопернику США – 5:14.
Встреча пройдет 2 февраля.
В других четвертьфиналах встретятся сборные Казахстана и Норвегии, команды Швеции и Германии, сборная США сыграет с командой Финляндии.
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По регламенту турнира тем не менее она вышла в четвертьфинал и сыграет с россиянами.
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