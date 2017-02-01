



Встреча российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко может пройти в первой половине февраля в Москве, где состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Беларуси.

По традиции перед мероприятием главы государств проводят отдельные переговоры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил «Известиям», что такая встреча планируется, а в ее повестке стоит вопрос энергетического сотрудничества двух стран. Москва и Минск до сих пор не достигли договоренностей по поводу формирования цены на газ и не урегулировали вопрос оплаты долга Беларуси за уже поставленные объемы, пишут «Известия».

Заседание Высшего государственного совета (главный орган Союзного государства) проходит поочередно в России и Беларуси раз в год. В нем принимают участие главы государств, парламентов, премьер-министры и члены правительств двух стран.

В аппарате постоянного комитета Союзного государства «Известиям» сообщили, что встреча лидеров России и Беларуси находится в стадии подготовки, однако точная дата заседания пока не согласована. Россия как принимающая сторона предложила провести его 9 февраля, но Белоруссия пока не дала своего подтверждения. В пресс-службе посольства Белоруссии в РФ «Известиям» также сообщили, что из Минска информация по окончательной дате пока не поступала.

Осложнения в отношениях Москвы и Минска возникли из-за вопроса о снижении цены на газ. Белорусская сторона предложила формировать цену за 1 тыс. кубометров по новой формуле: 73 доллара за 1 тыс. кубометров вместо 132 долларов. Таким образом, за уже поставленный российский газ Минск не доплатил около 300 млн долларов, а в качестве ответной меры Москва на треть сократила поставки беспошлинной нефти.

В конце прошлого года Беларусья перечислила России аванс за новые поставки, однако Москва платеж возвратила. Вице-премьер Аркадий Дворкович пояснил — это было сделано, потому что Россия настаивает на полном исполнении газового контракта. 20 января этого года Александр Лукашенко поручил своему правительству проработать вопрос о возможных поставках нефти не из России.

28 января 2017 года вице-премьер заявил журналистам, что переговоры продолжаются, однако взаимопонимания пока не достигнуто. По данным Аркадия Дворковича, на сегодняшний день сумма долга за газ со стороны Белоруссии составляет уже около 550 млн долларов.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов не сомневается, что разногласия в конечном итоге будут урегулированы.

«Россия и Беларусь взаимозависимы. Россия заинтересована в Беларуси как в транзитере, Беларусь в РФ — как в поставщике. Всё идет по традиционному сценарию: стороны сталкиваются в лобовую, потом садятся, считают убытки, приходят к разумным выводам и заключают соглашение — прагматизм побеждает. В случае с Беларусью калькулятор всегда работает, думаю, в I квартале решение вопроса будет найдено», — полагает Константин Симонов.

26 декабря 2016 года Александр Лукашенко должен был принять участие во встречах лидеров стран Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности (Беларусь председательствует в ОДКБ в 2017 году). Однако в Санкт-Петербург, где проходили встречи, белорусский президент не прилетел, а экономическое совещание провел в Минске.