Много шума и кривотолков вызвал обнародованный приказ директора ФСБ России Александра Бортникова, предусматривающий создание пограничной зоны на территории Брянской области, прилегающей к государственной границе РФ с Республикой Беларусь. При этом мало кто из журналистов, экспертов и многочисленных комментаторов удосужился хотя бы поверхностно разобраться в том, что такое "пограничная зона", в чем особенности режима пребывания на данной территории. Как часто бывает, в головах интерпретаторов политических новостей в кучу смешались кони, люди, и на выходе получилось, что Россия возводит границу с Беларусью и восстанавливает пограничный контроль.



© Sputnik Игорь Зарембо Россия устанавливает пограничные зоны на границе с Беларусью

Между тем еще великий Карлсон учил своего друга Малыша: "спокойствие, только спокойствие", а этого качества, увы, ох как не хватает представителям пишущей братии и людям с повышенной социальной ответственностью, орудующим в политизированной блогосфере.

В целях прояснения истины необходимо пояснить, что, согласно общепринятым нормам, "пограничная зона" — это участок местности, примыкающий к государственной границе в среднем на глубину до 30 километров, в пределах которого вводится особый режим въезда, пребывания, передвижения физических лиц и транспортных средств — так называемый пограничный режим. Территория пограничной зоны отмечается специальными знаками, а контроль осуществляется органами пограничной службы и внутренних дел.

То есть речь не идет об оборудовании Россией границы с Беларусью, суть вопроса в том, что Россия усиливает контроль за перемещением граждан, автотранспорта, грузов на своей территории, прилегающей к белорусско-российской границе. Это значит, что добропорядочных граждан России и Беларуси нововведение ФСБ практически никак не затронет, за исключением, пожалуй, возможной дополнительной проверки паспорта и водительского удостоверения для тех, кто путешествует автомобильным транспортом.



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперт: решение ФСБ о погранзоне не стоит воспринимать эмоционально

Безусловно, у РФ ранее не было "пограничной зоны" на белорусском направлении, однако в связи с изменением международной обстановки, напрямую влияющей на вопросы безопасности, такое решение выглядит достаточно обоснованным. Напомним, что летом прошлого года отмечались попытки украинских экстремистов, связанных, по данным следствия, с военной разведкой, организовать серию террористических актов в Крыму, кроме того, Россия фактически находится в состоянии войны с международным исламским терроризмом. Впереди у РФ значимое событие — чемпионат мира по футболу, и усиление мер безопасности выглядит абсолютно логичным ответом на потенциальные вызовы, особенно в свете недавних решений белорусского руководства о предоставлении права на безвизовый въезд в нашу страну на срок до пяти дней гражданам 80-ти государств. Тогда, несмотря на истеричную реакцию прессы, российские чиновники реагировали весьма сдержанно и отмечали, что ведется совместная работа с белорусскими коллегами на предмет устранения возможных угроз безопасности в связи с действиями белорусской стороны, направленными на стимулирование развития национальной туристической отрасли. Дата подписания приказа ФСБ (29 декабря 2016 года) указывает на то, что эти меры были проработаны заблаговременно в рамках соответствующих консультаций.

Кроме того (обрадуем любителей сенсаций очередным сюрпризом), пограничная зона на границе с РФ со стороны Беларуси функционирует уже третий год. Пограничный режим на территории, прилегающей к белорусско-российской границе, был введен указом президента Республики Беларусь №433 от 4 сентября 2014 года.

Мало кто помнит, но тогда отечественная пресса выходила с бравыми заголовками в духе "Границы с Россией нет — пограничная зона есть!" А в сообщении пресс-службы Погранкомитета указывалось, что введение пограничной зоны "позволит создать условия для реализации возложенных на органы пограничной службы задач и функций в пределах этой местности, а также организовать надлежащее взаимодействие с пограничными органами Российской Федерации, направленное на решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей".

Видимо, белорусский эксперимент оправдал себя и примеру Минска решили последовать в российской ФСБ. При этом организация пограничной зоны с белорусской стороны никак не усложнила жизнь рядовым гражданам Союзного государства, соответственно, существует мнение, что и российская "пограничная зона" будет направлена исключительно на борьбу с нарушителями и преступниками.

В то же время нужно признать, что информационный фон в белорусско-российских отношениях в последнее время совсем неблагозвучный и любая новость, будь то решение белорусской стороны об организации временных пунктов содержания нарушителей границы либо приказ ФСБ о создании пограничной зоны, поразительным образом искажается и преподносится чуть ли не как межгосударственный скандал. Однако думаю, что у этого явления есть другие причины, не имеющие отношения к охране государственной границы.