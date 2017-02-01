На улице Богдановича утром 2 февраля произошла массовая авария: столкнулись четыре легковых автомобиля и троллейбус. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.

— Около 9.10 23-летняя водитель Volkswagen Polo ехала по улице Богдановича со стороны улица Я. Купалы в направлении проспекта Победителей во второй полосе и совершила столкновение с остановившейся перед светофором Mitsubishi Colt, — сказали в ГАИ.

От удара Mitsubishi продвинулась вперед и врезалась в Peugeot, а Volkswagen отбросило вправо на ехавший в соседней полосе троллейбус.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка.

Движение транспорта в районе происшествия было серьезно затруднено, троллейбусов — парализовано.