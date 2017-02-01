Денежно-кредитная политика в Беларуси в 2017 году будет нейтральной, сообщили Sputnik в Национальном банке страны по итогам состоявшегося 1 февраля расширенного заседания правления регуляторного органа.



© Sputnik / Виктор Толочко Нацбанк обещает нейтральную денежно-кредитную политику в 2017 году

В 2016 году Нацбанк придерживался жесткой денежно-кредитной политики: главной целью регулятора было сдерживание инфляции при одновременном сбалансированном управлении внешним долгом и наращивании золотовалютных резервов.

Этих целей удалось достичь: по итогам года инфляция составила 10,6% при прогнозе в 12%, ЗВР страны показали рост почти на 90 миллионов долларов и на 1 января составили около 4,9 миллиарда долларов. В течение года курс белорусского рубля к валютам корзины оставался стабильным, колебания были незначительны.

Одновременно с этим Нацбанк в 2016 году занимался дедолларизацией экономики, используя для этого различные каналы, в том числе и депозитный.

В то же время Нацбанк в 2016 году крайне взвешенно подходил к процентной политике. Ставка рефинансирования снижалась четыре раза — с 24% годовых в апреле до 18% годовых в августе. После этого регулятор взял паузу почти на полгода: очередное снижение ставки произошло 18 января — до 17% годовых. Такое плавное снижение ставок регулятор объяснял все еще достаточно высокими рисками роста инфляции при ослаблении мер процентного регулирования и отмечал, что население и бизнес все еще сохраняют высокие девальвационные ожидания.

Чего ждать в этом году?

В целом денежно-кредитная политика в 2017 году будет способствовать поддержанию сбалансированности в экономике, что создаст необходимые предпосылки для выполнения прогнозных макроэкономических показателей.



© Sputnik / Виктор Толочко Средний белорусский вкладчик: бабушка, хранящая в банке 7 тысяч рублей

"Нейтральный характер денежно-кредитной политики в 2017 году обусловлен риском роста инфляционных и девальвационных процессов в случае ее смягчения. С другой стороны, излишне жесткая денежно-кредитная политика будет сдерживать деловую инициативу и не позволит в полной мере реализовать потенциал роста экономики, в том числе доходов населения", — процитировали в Нацбанке выступление зампреда правления Сергея Калечица на заседании правления.

Участники банковского сообщества расценили это заявление как желание регулятора постепенно снижать процентные ставки для оживления экономики. В то же время, считают они, первоочередной целью будет являться сдерживание инфляции.

"Поэтому регулятор будет пытаться пройти по тонкой грани между удешевлением кредитов и ростом внутреннего спроса с одной стороны, и сдерживанием инфляции — на эту цель и работает механизм монетарного таргетирования, который направлен на контроль широкой денежной массы, то есть количества денег в обороте", — отметили представители белорусских банков.

В подтверждение своих слов они привели обозначенную на заседании правления цель снизить к концу 2017 года ставку рефинансирования до 14-16% годовых.

Деньги есть — проектов нет

Между тем, заметили в банковском сообществе, комментируя намерение регулятора оживить деловую инициативу в стране, сейчас проблема состоит в том, что субъекты хозяйствования пока не в состоянии представить достойные проекты для финансирования.

"На осень 2016 года создалась ситуация, когда у банков есть достаточно большие свободные резервы, которые можно было бы направить на кредитование проектов. Но проектов, как таковых, нет. А кредитовать слабые проекты — чересчур большие риски, потому что потом возникает вопрос о том, как заемщик будет возвращать деньги, если его проект не будет приносить прибыли", — заметили в белорусских банках.

В данной связи они обратили внимание на еще одну цель Нацбанка на 2017 год — разобраться в проблемных кредитах и планомерно сокращать директивное кредитование.

Валютные послабления

Еще одна цель, которая была озвучена на заседании и не осталась без внимания банковского сообщества — обещанные Нацбанком меры по либерализации валютного регулирования.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь ждут послабления в валютном регулировании

"В рамках обязательств перед странами — партнерами по Евразийскому экономическому союзу в 2017 году Национальный банк намерен предпринять ряд шагов в направлении либерализации валютного регулирования", — сообщили в Нацбанке.

Вместе с тем там не уточнили, о каких послаблениях идет речь.

Ранее в Нацбанке заявляли, что в среднесрочной перспективе в Беларуси планируется отменить механизм обязательной продажи экспортерами части валютной выручки, разрешить физлицам открывать счета в иностранных банках.

В данной связи участники банковского сообщества полагают, что речь может идти об очередном снижении нормы по обязательной продаже части валютной выручки и снятии ограничений на открытие счетов для юрлиц в иностранных банках.

До инфляционного таргетирования еще далеко

Собеседники Sputnik отметили, что режим монетарного таргетирования, который применяет Нацбанк сейчас, является не самым совершенным механизмом для ограничения инфляции при одновременном оживлении деловой инициативы и внутреннего спроса.



© Sputnik / Виктор Толочко ЕАБР рассказал, из-за чего в Беларуси будет расти инфляция

Наиболее совершенный механизм — инфляционное таргетирование. Однако к Беларуси он в настоящее время неприменим.

Одним из ключевых элементов этого механизма является хорошо работающий так называемый процентный канал: когда ключевая ставка (для Беларуси — ставка рефинансирования) оказывает влияние сразу на все кредитные и депозитные предложения. В Беларуси же пока немногим более половины кредитов и депозитов не зависят от ставки рефинансирования, есть льготное и директивное кредитование экономики, а также льготные кредиты на жилье.

Еще один элемент, необходимый для применения инфляционного таргетирования — доверие правительства и населения к Нацбанку, что делает его практически независимым от директивных требований власти.

Пока Нацбанк занимается только подготовкой к переходу на режим инфляционного таргетирования. Когда это случится — регулятор сказать не готов.

В то же время на заседании правления было отмечено, что "предприятия и население Беларуси пока сохраняют достаточно высокий уровень инфляционных и девальвационных ожиданий".

"Восстановление доверия к действиям экономических властей возможно только при условии реализации взвешенной и ответственной политики, подкрепленной конкретными результатами", — подчеркнули в Нацбанке.