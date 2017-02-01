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Ученые выяснили, почему в индийском городе каждое лето умирают дети

02.02.2017 10:42 — Разное | Tut.by  
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Ученые раскрыли тайну сотен загадочных детских смертей, каждое лето происходивших в индийском городе Музаффарпур. Дело оказалось во фрукте личи, созревание плодов которого как раз совпадает с началом болезни, уносящей детские жизни. Она обычно возникает у детей, поедающих личи на пустой желудок. Случай был описан в журнале Lancet, пишет gazeta.ru.

С 1995 года появлялись сообщения о том, что дети в Музаффарпуре неожиданно заболевают и страдают от припадков, обычно по утрам. Часто они впадают в кому, из которой 40% заболевших уже не выходят и умирают. Эпидемия начинается в середине мая и заканчивается к концу июля.

Исследование 400 больных детей и 100 здоровых не выявило следов инфекции или пестицидов в крови и спинномозговой жидкости. Но среди больных детей было почти в 10 раз больше тех, кто в последние 24 часа перед болезнью ел личи.

Анализ мочи выявил наличие в организме двух токсинов — гипоглицина и метиленциклопропила глицина, часто содержащихся в незрелых фруктах. Кроме того, оказалось, что поедание личи на голодный желудок вдвое увеличивает шансы заболеть.


Личи

Когда дети пропускали прием пищи, у них падал уровень сахара в крови. В такие моменты организм должен получать глюкозу из жирных кислот, но токсины из личи блокировали этот процесс, из-за чего сахар в крови падал до опасного для жизни уровня. Однако если они ужинали перед тем, как съесть личи, шанс заболеть сильно уменьшался.

После того, как в 2014 году была определена причина смертей, врачи в Музаффарпуре стали проводить с родителями беседы об опасности пропусков приема пищи и чрезмерного употребления личи. После этого количество детских смертей снизилось с сотен до нескольких десятков в год, сообщает BBC.

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Раскрыта тайна сотен загадочных детских смертей, каждое лето происходивших в индийском городе Музаффарпур.

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