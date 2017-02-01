﻿ «Белагропромбанк» и Банк развития РБ совместно помогут кредитами малым и средним предприятиям. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Белагропромбанк» и Банк развития РБ совместно помогут кредитами малым и средним предприятиям

02.02.2017 11:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
«Белагропромбанк» и Банк развития РБ совместно помогут кредитами малым и средним предприятиям

metr.by

«Белагропромбанк» в числе первых заключил с Банком развития Республики Беларусь генеральное соглашение о порядке взаимодействия в рамках финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства на 2017 год.

Как говорится в сообщении, инвестиционное кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства будет осуществляться «Белагропромбанком» в рамках следующих программ: «Поддержка предприятий производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства», «Поддержка предприятий-экспортеров», «Поддержка инноваций», «Поддержка предприятий сферы торговли и услуг», «Поддержка регионов и женского предпринимательства», «МСП: Франшиза», «Финансирование Стартап-компаний».

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Белагропромбанк» в числе первых заключил с Банком развития Республики Беларусь генеральное соглашение о порядке взаимодействия в рамках финансирования...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Нейтральная денежно-кредитная политика: как будет действовать Нацбанк?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика