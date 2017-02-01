﻿ Google стал самым дорогим брендом мира. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Google стал самым дорогим брендом мира

02.02.2017 10:32 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Google стал самым дорогим брендом мира

presscenter.ru

Американские компании занимают первые пять мест в рейтинге самых дорогих брендом в мире, свидетельствуют результаты ежегодного исследования консалтинговой фирмы Brand Finance.

При этом на первую позицию вышла интернет-компания Google, стоимость бренда которой увеличилась за минувший год почти на четверть и достигла 109,47 млрд долларов, пишет Forbes.

Бренд Apple подешевел примерно на 27%, до 107,141 млрд долларов, в результате чего он опустился на второе место в рейтинге.

На третьем остался интернет-ритейлер Amazon.com, стоимость бренда которого оценивается в 106,396 млрд  долларов (рост на 53%). Телекоммуникационная компания AT&T подорожала более чем на 45%, до 87,016 млрд долларов, и поднялась до четвертой строчки списка по сравнению с шестой позицией в 2015 году. На пятое место с четвертого опустилась Microsoft, несмотря на то, что стоимость бренда выросла более чем на 13% – до 76,265 млрд долларов.

На шестой строке находится первая неамериканская компания – южнокорейский производитель электроники Samsung (66,219 млрд долларов, рост на 13%).

Далее вновь следуют представители американского бизнеса Verizon (65,875 млрд долларов), Walmart (62,211 млрд долларов) и Facebook (61,998 млрд долларов).

Крупнейший китайский банк Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) замыкает десятку лидеров с показателем 47,832 млрд долларов.

Среди европейских компаний наивысшее место занимает BMW. Германский автоконцерн находится на 17-й позиции против 15-й в 2015 году, стоимость его бренда оценивается в 37,124 млрд долларов.

Среди российских компаний Сбербанк поднялся в прошлом году на 156-е место с 200-го годом ранее, в то время как «Газпром» опустился на 344-ю строчку с 302-й позиции, «Лукойл» – на 375-е место с 229-го.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские компании занимают первые пять мест в рейтинге самых дорогих брендом в мире, свидетельствуют результаты ежегодного исследования консалтинговой...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Погранзона на границе РФ в Беларуси функционирует уже три года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика