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Двукратный олимпийский чемпион получил условный срок за ставки против своей команды

02.02.2017 11:11 — Разное | Tut.by  
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Апелляционный суд в Монпелье приговорил французских гандболистов братьев Николя и Луку Карабатичей к двум месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком за ставки против своей команды, информирует n-tv.


Никола Карабатич. Фото: Reuters

Гандболисты также должны выплатить штраф в размере 10 тысяч евро каждый.

Дело касается матча чемпионата Франции между клубами «Монпелье» и «Сессон», который состоялся в 2012 году. Гандболисты, их друзья и родственники сделали ставки на поражение «Монпелье» и выиграли большую сумму денег. Всего виновными были признаны 15 человек.

Николя Карабатич в составе сборной Франции дважды становился олимпийским чемпионом (2008, 2012), серебряным призером Игр-2016 и четырехкратным чемпионом мира (2009, 2011, 2015, 2017), был назван лучшим гандболистом домашнего ЧМ-2017, дважды признавался лучшим гандболистом планеты (2007, 2014), лучший спортсмен Франции (2011). Его младший брат Лука Карабатич — чемпион мира 2015 года и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года.

 
 
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Апелляционный суд в Монпелье приговорил французских гандболистов братьев Николя и Луку Карабатичей к двум месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком за...

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