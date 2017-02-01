﻿ "Шерстяной волчара" стал новым интернет-мемом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Шерстяной волчара" стал новым интернет-мемом

02.02.2017 11:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В соцсетях стартовал «чемпионат по придумыванию подписей к картинке с волчьей стаей». TJournal проследил историю появления нового интернет-мема.


Фото: Aaron Huey

Оригинальный снимок выше принадлежит Аарону Хьюи (Aaron Huey), фотографу National Geographic. Он рассказывал, что сделал его на Аляске в национальном парке Денали. На нем запечатлел момент, когда стая волков ведет свое потомство на новые охотничьи угодья.

«Я наблюдал за этими волками в течение трех дней: за это время они сожрали лося, и мне повезло застать их за пересечением поля нетронутого снега», — рассказал Хьюи.

Многим хорошо известно, что волки живут стаями, а вот есть ли при перемещении какая-то иерархия среди цепочек волков — вопрос. Считается, что волки идут гуськом друг за другом по глубокому снегу просто потому, что это повышает общую скорость стаи и сохраняет выносливость, а волки — умные животные. Кроме того, они могут просто идти по старому следу.

В конце января 2016 года этот снимок появился на «Пикабу», но его тогда мало кто заметил. Через год — 31 января 2017 года — та же фотография появилась на сайте JoyReactor, где в комментариях волкам добавили несколько реплик, в том числе: «Я шерстяной волчара, боже, как я хорош, как мощны мои лапищи».


Картинка-мем

В этот раз на «Пикабу» шутку с JoyReactor оценили, и она быстро превратилась в мем.





Читайте также:

Пухлый «ждун» стал интернет-мемом

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стартовал чемпионат по придумыванию подписей к картинке с волчьей стаей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Двукратный олимпийский чемпион получил условный срок за ставки против своей команды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика