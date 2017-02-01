В соцсетях стартовал «чемпионат по придумыванию подписей к картинке с волчьей стаей». TJournal проследил историю появления нового интернет-мема.



Фото: Aaron Huey

Оригинальный снимок выше принадлежит Аарону Хьюи (Aaron Huey), фотографу National Geographic. Он рассказывал, что сделал его на Аляске в национальном парке Денали. На нем запечатлел момент, когда стая волков ведет свое потомство на новые охотничьи угодья.

«Я наблюдал за этими волками в течение трех дней: за это время они сожрали лося, и мне повезло застать их за пересечением поля нетронутого снега», — рассказал Хьюи.

Многим хорошо известно, что волки живут стаями, а вот есть ли при перемещении какая-то иерархия среди цепочек волков — вопрос. Считается, что волки идут гуськом друг за другом по глубокому снегу просто потому, что это повышает общую скорость стаи и сохраняет выносливость, а волки — умные животные. Кроме того, они могут просто идти по старому следу.

В конце января 2016 года этот снимок появился на «Пикабу», но его тогда мало кто заметил. Через год — 31 января 2017 года — та же фотография появилась на сайте JoyReactor, где в комментариях волкам добавили несколько реплик, в том числе: «Я шерстяной волчара, боже, как я хорош, как мощны мои лапищи».



Картинка-мем

В этот раз на «Пикабу» шутку с JoyReactor оценили, и она быстро превратилась в мем.

















Тест: насколько вы шерстяной волчара. — историк-алкоголик (@AlcoHistory) 1 февраля 2017 г.

@SlavaCereteli — бабушка, а почему у тебя такие мощные лапищи? — это потому что я шерстяной волчара, внученька. — о боже, как ты хорош! — Димочка (@dimakosmo) 1 февраля 2017 г.

— смотрю — волчара прёт, весь шерстяной, с вот такими лапищами! pic.twitter.com/YtNtuptOqb — тов. Инженер (@miner24RUS) 1 февраля 2017 г.

Я тут смешную картинку придумал, только делать лень: идут волки в снегу, а перед ними шерстяной волчара такой: «о боже, мои лапищи». — Александр Пелевин (@comrade_wolgast) 1 февраля 2017 г.