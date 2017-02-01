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"Шерстяной волчара" стал новым интернет-мемом
В соцсетях стартовал «чемпионат по придумыванию подписей к картинке с волчьей стаей». TJournal
Оригинальный снимок выше принадлежит Аарону Хьюи (Aaron Huey), фотографу National Geographic. Он рассказывал, что сделал его на Аляске в национальном парке Денали. На нем запечатлел момент, когда стая волков ведет свое потомство на новые охотничьи угодья.
«Я наблюдал за этими волками в течение трех дней: за это время они сожрали лося, и мне повезло застать их за пересечением поля нетронутого снега», — рассказал Хьюи.
Многим хорошо известно, что волки живут стаями, а вот есть ли при перемещении какая-то иерархия среди цепочек волков — вопрос. Считается, что волки идут гуськом друг за другом по глубокому снегу просто потому, что это повышает общую скорость стаи и сохраняет выносливость, а волки — умные животные. Кроме того, они могут просто идти по старому следу.
В конце января 2016 года этот снимок появился на «Пикабу», но его тогда мало кто заметил. Через год — 31 января 2017 года — та же фотография
В этот раз на «Пикабу» шутку с JoyReactor оценили, и она быстро превратилась в мем.
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Стартовал чемпионат по придумыванию подписей к картинке с волчьей стаей.
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