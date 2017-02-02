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Российское издание собрало самые странные сделки
02.02.2017 12:32 — Разное | Ежедневник
nash-sport.com
Купить компанию за рубль или ящик пива, сэкономить на острове и обменять дорогостоящую картину на бутафорские усы — "Деловой Петербург" вспомнил самые странные сделки.
Столь странные сделки, пусть и без участия нарушителей закона, — в общем-то, не редкость в мире искусства. В 2011 году, например, известный уличный художник Бэнкси решил не продавать одну из своих картин, а просто обменять ее. В обмен на работу "Паровозик Томас" (стоимость картины Бэнкси может достигать 100 тыс. фунтов стерлингов) он захотел получить бутафорские усы из фильма "Борат". Доставшийся ему артефакт художник превратил в итоге в выставочный экспонат, поместив усы в коробку из плексигласа.
Конечно, довольно удивительные сделки заключали не только художники или наркоторговцы. В 2009 году группа компаний Headhunter продала Webby, социальную сеть для профессиональных контактов, разработчикам ресурса. СМИ сообщали, ресурс был продан за 1 доллар, бутылку Martini Asti и ящик пива.
32 млн за доллар
Если не считать дополнительных бонусов, которые получили продавцы соцсети для профессиональных знакомств, сделки, сумма которых составляла всего 1 доллар, — не редкость. В прошлом году министр обороны Польши Антоний Мачеревич даже озвучил мнение, что Египет продал России вертолетоносцы "Мистраль " именно за 1 доллар. Правда, пресс-секретарь Кремля
Но среди сделок и предложений о покупке и продаже компаний и даже военной техники за 1 доллар гораздо интереснее выглядела продажа самого "доллара". В 2015 году на торгах Sothbey's картину американского художника, основоположника поп-арта Энди Уорхола "Один доллар" продали за $32,6 млн.
В рублевом эквиваленте
Если не считать экстравагантных предложений бизнесменов, желающих немного поиздеваться над конкурентами, то в российской действительности, конечно же, популярнее были сделки стоимостью 1 рубль, а не доллар. Например, спикер Законодательного собрания Петербурга
Бесконечный обмен
Не за рубль или доллар, но все же со значительной скидкой удалось приобрести собственный остров британскому миллиардеру
Совершать выгодные сделки удавалось не только опытным предпринимателям, но и, например, блогерам. Так, в 2005 году канадец Кайл Макдональд вспомнил о детской игре, цель которой — обменивать ненужные вещи на более дорогие. Он начал обмен с красной канцелярской скрепки, которую он поменял на обычную дверную ручку. После нескольких обменов Макдональду удалось заполучить снегоход, а в итоге выторговать проживание в доме в Колорадо в течение 1 года.
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Купить компанию за рубль или ящик пива, сэкономить на острове и обменять дорогостоящую картину на бутафорские усы — "Деловой Петербург" вспомнил самые странные...
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