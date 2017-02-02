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Кто кроме посетителей Akropolis и Ozas оставляет деньги в Литве

02.02.2017 12:19 — Разное | Ежедневник  
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Кто кроме посетителей Akropolis и Ozas оставляет деньги в Литве

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Кроме посетителей Akropolis и Ozas, отдыхающих в Юрмале и транзитных пассажиров Вильнюсского и Каунасского аэропортов ежегодно литовскую казну пополняют работающие на местном рынке предприятия с белорусским капиталом.

В прошлом году объемы их налоговых отчислений заметно выросли, пишет «Завтра твоей страны».

По данным Государственной налоговой инспекции при Минфине Литвы (VMI),  в 2016 году крупнейшим налогоплательщиком  среди бизнесов с белорусским участием стала компания Biriu Kroviniu Terminalas (BKT). Ей принадлежит терминал насыпных грузов, который активно используется акционером BKT  солигорским «Беларуськалием».

По итогам 2016 года  BKT вошла в топ-500 крупнейших налогоплательщиков Литвы, компания за год поднялась по объемам налоговых отчислений  с 450-ой на 250-ую позицию. Если по итогам 2015 года BKT перечислила в литовскую казну  около 1,7 млн долларов, то в 2016 году эта сумма выросла до свыше 3 млн долларов.

В отраслевом рейтинге, который возглавляют  крупнейшие транспортно-логистические компании Литвы Klaipedos nafta и Lietuvos gelezinkeliai, BKT стала 12-ой. За год она поднялась в этом рейтинге на пять позиций.

Увеличил в прошлом году объем налоговых платежей санаторий «Беларусь» в Друскининкае.  За 2016 год структура  Управления делами президента Беларуси перечислила в литовскую казну 675 тыс. евро. В 2015 году – эта сумма была 607 тыс. евро. В отраслевом рейтинге (образовательных и здравоохранительных заведений) белорусский санаторий занял 39-ю позицию, поднявшись за год на одну строчку.

Что касается крупнейших налогоплательщиков Литвы, то в 2016 году ими стали нефтеперерабатывающая  компания Orlen Lietuva (249 млн евро налоговых платежей), топливный трейдер Okseta (190 млн евро), табачный дистрибутор Philip Morris Baltic (190 млн евро), розничная сеть Maxima LT (134 млн евро) и дистрибутор продуктов питания Nestle Lietuva (126 млн евро).

 
 
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Кроме посетителей Akropolis и Ozas, отдыхающих в Юрмале и транзитных пассажиров Вильнюсского и Каунасского аэропортов ежегодно литовскую казну пополняют работающие на...

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