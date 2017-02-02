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Отравление метиловым спиртом в Гродно: двое скончались

02.02.2017 12:47 — Разное | БДГ  
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Мужчина нашел в мусоре бутылку со спиртосодержащей жидкостью и угостил соседей.  В итоге он и его сосед скончались, еще один человек - в больнице.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, мужчина 1963 года рождения нашел бутылку со спиртосодержащей жидкостью на площадке для сбора бытовых отходов. Распить полулитровую емкость пригласил соседей - мужчину и женщину. Бутылку выпили за вечер и разошлись по домам. 

Сообщается, что плохо людям стало ближе к трем часам ночи: люди вызвали скорую, а вслед за ней прибыла и милиция. Одного мужчину, 1958 года рождения нашли мертвым, второй мужчина, который нашел жидкость, также был обнаружен мертвым в своей квартире. Женщину госпитализировали с тяжелым отравлением.

По предварительной информации, все трое отравились метиловым спиртом. Женщину спасло то, что она выпила меньше своих соседей-мужчин.

Напомним, что в России от метилсодержащего наполнителя для ванн в конце прошлого-начале этого года скончалось более 80 человек.

 
 
Ссылка на источник 73
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Мужчина нашел в мусоре бутылку со спиртосодержащей жидкостью и угостил соседей.  В итоге он и его сосед скончались, еще один человек - в больнице.

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