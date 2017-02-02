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В Латвии разрешили выращивать коноплю
02.02.2017 13:03 — Разное | Ежедневник
kursktv.ru
Для того чтобы расширить возможности крестьян выращивать разные полевые культуры, традиционный список было решено пополнить местными сортами конопли, соевых и садовых бобов, говорится в сообщении Министерства земледелия Латвии.В пояснении Минземледелия сказано, что евродиректива ЕС позволяет дополнять список традиционных полевых культур и что в последнее время крестьяне активно интересуются возможностью выращивать коноплю и сою. Уже в этом сезоне крестьяне смогут выращивать местный сорт конопли Cannabis sativa L, соевые бобы сорта Glycine max (L.) Merr. и садовые бобы Vicia faba L, сообщает
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Для того чтобы расширить возможности крестьян выращивать разные полевые культуры, традиционный список было решено пополнить местными сортами конопли, соевых и...
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