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Для того чтобы расширить возможности крестьян выращивать разные полевые культуры, традиционный список было решено пополнить местными сортами конопли, соевых и садовых бобов, говорится в сообщении Министерства земледелия Латвии.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Латвии разрешили выращивать коноплю Для того чтобы расширить возможности крестьян выращивать разные полевые культуры, традиционный список было решено пополнить местными сортами конопли, соевых и...

В пояснении Минземледелия сказано, что евродиректива ЕС позволяет дополнять список традиционных полевых культур и что в последнее время крестьяне активно интересуются возможностью выращивать коноплю и сою. Уже в этом сезоне крестьяне смогут выращивать местный сорт конопли Cannabis sativa L, соевые бобы сорта Glycine max (L.) Merr. и садовые бобы Vicia faba L, сообщает