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Минский завод стройматериалов подал заявление на банкротство

02.02.2017 13:02 — Разное | Ежедневник  
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Минский завод стройматериалов подал заявление на банкротство

bsc.by

Соответствующая информация появилась в Едином госреестре сведений о банкротстве.

В документах предприятия фигурирует как должник. Решением Экономического суда Минска на нем введен защитный период, который будет длиться до 20 марта 2017 года.

Минский завод строительных материалов – одно из старейших предприятий индустрии строительных материалов Беларуси. Завод ведет историю с 1925 года и изначально специализировался на выпуске кирпича. Кроме кирпича до недавнего времени он производил бетонные и растворные смеси, керамические блоки, агроперлит. МЗСМ принадлежит карьер глины «Лукомольский», а в 2008 году был присоединен Горынский комбинат строительных материалов.

По данным Минфина, за 2015 год предприятие получило убыток в 25 млрд рублей.     

 
Теги: Минск
 
 
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Соответствующая информация появилась в Едином госреестре сведений о банкротстве.

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