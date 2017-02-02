﻿﻿ 61 процент россиян чувствует себя в Беларуси, как дома. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

61 процент россиян чувствует себя в Беларуси, как дома

02.02.2017 14:09 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
61 процент россиян чувствует себя в Беларуси, как дома

sputnik.by

Большинство россиян негативно относятся к США, Евросоюзу и Украине, следует из данных опроса "Левада-центра".

Большинство опрошенных центром россиян (40%) в основном плохо относятся к США, 9% очень не любят штаты. Около трети (35%) респондентов в основном хорошо относятся к этой стране, а 2% — очень хорошо. Затруднились ответить 14% опрошенных, пишет РИА «Новости».

К Евросоюзу у граждан РФ похожее отношение. Около трети (38%) опрошенных относятся к нему в основном плохо, а 9% — очень плохо. По мнению 37% респондентов, они в основном хорошо относятся к ЕС, 2% — очень хорошо. При этом 14% не определились со своим отношением к альянсу.

Основное количество опрошенных "Левадой" россиян (39%) в основном плохо относятся к Украине, 15% — очень плохо. Противоположного мнения придерживается примерно треть респондентов: 31% относится в основном хорошо, а 2% — очень хорошо. Тринадцать процентов опрошенных затруднились ответить.

Около половины россиян (53%) не считают Украину заграницей, противоположного мнения придерживаются 42% опрошенных. Треть россиян (33%) считают заграницей Беларусь, для 61% эта страна ей не является. Мнения россиян касательно Грузии разделились: 48% считают ее заграницей, 44% — нет.

При этом, треть россиян (29%) абсолютно не согласна с тезисом, что Россия должна всеми силами удерживать под своим контролем бывшие республики СССР. Скорее не согласны с этим 36% респондентов, каждый пятый (19%) скорее согласен, а 6% полностью согласны.

Социологи опросили 1600 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большинство россиян негативно относятся к США, Евросоюзу и Украине, следует из данных опроса "Левада-центра".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Российский боксер Поветкин оказался «нечист» и на повторной допинг-пробе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика