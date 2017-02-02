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Российский боксер Поветкин оказался «нечист» и на повторной допинг-пробе

02.02.2017 14:04 — Разное | Ежедневник  
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Российский боксер Поветкин оказался «нечист» и на повторной допинг-пробе

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Допинг-проба "Б" боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин.

При этом анализы, протестированные в независимой лаборатории в Лозанне, оказались "чистыми",рассказал президент промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Поветкин в декабре должен был встретиться с канадцем Бермейном Стиверном в бою за титул временного чемпиона WBC. Однако в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что в допинг-пробе россиянина от 6 декабря нашли запрещенный препарат остарин. После этого Стиверн отказался выходить на ринг, сообщает РИА Новости.

"Подтвердили наличие остарина в пробе "Б", но мы так и ожидали, потому что это тот же самый биологический материал. При этом есть независимая проба из лаборатории в Лозанне, результат в ней чистый", — заявил Рябинский.

Промоутер добавил, что говорить о дисквалификации и завершении карьеры российского боксера пока рано.

Александр Поветкин считается одним из наиболее титулованных российских боксеров-тяжеловесов. На счету 37-летнего спортсмена 31 победа (23 — нокаутом) и одно поражение.

Остарин относится к классу селективных модуляторов андрогеновых рецепторов (SARM), действие которых сходно с анаболическими стероидами. Спортсмены могут использовать подобные препараты для повышения физической выносливости и увеличения мышечной массы. Всемирное антидопинговое агентство запретило остарин еще в 2008 году.

 
 
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Допинг-проба "Б" боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин.

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