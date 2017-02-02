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Алина Талай провела первый старт в сезоне и заняла второе место в Дюссельдорфе

02.02.2017 14:18 — Разное | Tut.by  
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Белорусская бегунья Алина Талай провела первый старт в сезоне и заняла второе место на крупном международном турнире в закрытых помещениях в Дюссельдорфе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале в беге на 60 м с барьерами Алина Талай показала результат 7,95 сек. и пересекла финишную черту одновременно с Синди Роледер из Германии. Победительницу определил лишь фотофиниш, по результатам которого белоруска была удостоена серебряной награды.

— Соперничество с Роледер становится уже традицией. Одновременно финишировали с немкой, но я вторая. В любом случае очень рада выступлению в начале сезона, мне все понравилось, — отметила Алина Талай.

Бронзовым призером стала еще одна немка Памела Дуткевич (7,99 сек.).

Другая представительница Беларуси Эльвира Герман в финальный забег не пробилась, показав в квалификации результат — 8,28 сек. (12 место).

В беге на 800 м выступила Марина Арзамасова, которая заняла четвертое место — 2 мин. 03,10 сек. Выиграла забег Йоанна Йозвик из Польши — 2 мин. 00,91 сек. Селина Бюшель из Швейцарии завершила выступление второй — 2 мин. 02, 52 сек., Анита Хинриксдоттир из Исландии заняла третье место — 2 мин. 02,64 сек.

Следующим крупным стартом для белорусских легкоатлетов станет турнир в Карлсруэ 4 февраля, а увидеть многих ведущих спортсменов Королевы спорта можно будет с 17 по 19 февраля на чемпионате Беларуси в могилевском спорткомплексе «Олимпиец».

 
 
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Белорусская бегунья Алина Талай провела первый старт в сезоне и заняла второе место на крупном международном турнире в закрытых помещениях в Дюссельдорфе.

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