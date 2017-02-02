В Минске прошла жеребьевка матча между командами Беларуси и Румынии в первом круге I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Поединки состоятся 3−5 февраля на кортах столичного Дворца тенниса.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

По итогам жеребьевки стало известно, кто с кем сыграет, и в каком порядке игроки команд Беларуси и Румынии выйдут на корт, сообщает официальный сайт БТФ.

В первый день, 2 февраля, сначала на корт выйдут белорус Илья Ивашко (№ 175 в мировом рейтинге) и румын Адриан Унгур (№ 313), а затем — Егор Герасимов (№ 341) и Мариуш Копил (№ 129).

В субботу, 3 февраля, 39-летний ветеран белорусского тенниса Максим Мирный (№ 25 в парном рейтинге ATP) заявлен на парную встречу, где вместе с Егором Герасимовым (№ 776) сыграет против Хории Текау (№ 18) и Николае Фрунзы (№ 524).

В воскресенье, 5 февраля Илья Ивашко сразится с Мариушем Копилом, а Егор Герасимов — с Адрианом Унгуром.





Капитаны команд имеют право внести изменения не позднее чем за час до начала игры.

В состав белорусской команды включен также Ярослав Шило (№ 450 одиночного рейтинга, № 223 — парного).

Команда Беларуси начала выступать в Кубке Дэвиса с 1994 года. Лучшим достижением белорусской дружины является выход в полуфинал Мировой группы в 2004 году. В рейтинге команд Кубка Дэвиса Беларусь занимает нынче 38-е место.

В 2016 году сборная Беларуси в первом круге II Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса обыграла сборную Египта в Каире — 3:1, затем на домашних кортах одолела сборную Латвии — 4:1, а в сентябре — сборную Дании с тем же счетом 4:1.

Команда Румынии начала свою историю в Кубке Дэвиса в 1922 году. Прошлый раз в Мировой группе румыны играли в 2011 году. В рейтинге команд Кубка Дэвиса команда Румынии занимает сейчас 31-е место.

В 2016 году румынская сборная в первом круге I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса обыграла команду Словении — 4:1, а затем потерпела поражение от сборной Испании — 1:4.

Прежде соперники встречались лишь однажды, в 2005 году, тогда удача оказалась на стороне румынской команды.

«Задача-максимум — выйти из группы». Как белорусы готовятся к матчу с румынами в Кубке Дэвиса

Программа матча

3 февраля (пятница)

10.45 — официальная церемония открытия матча, после которой состоятся две встречи в одиночном разряде.

4 февраля (суббота)

13.00 — матч в парном разряде

5 февраля (воскресенье)

11.00 — два матча в одиночном разряде.

Вход для зрителей свободный.

Победитель матча во 2-м круге I группы Евро-Африканской зоны 7−9 апреля сыграет с командой Австрией (№ 29 в рейтинге Кубка Дэвиса), неудачник 15−17 сентября будет бороться за сохранение прописки в I группе.