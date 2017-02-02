﻿﻿ Nokia за год принесла убытков почти на миллиард евро. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Nokia за год принесла убытков почти на миллиард евро

02.02.2017 15:04 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Nokia за год принесла убытков почти на миллиард евро

gsmdb.com

За весь 2016 год чистый убыток финской компании составил 912 млн евро против 1,19 млрд евро прибыли годом ранее.

 Годовая выручка выросла на 13% до 23,6 млрд евро. Операционный убыток составил 1,2 млрд евро против операционной прибыли в 1,69 млрд евро в 2015 году, сообщает Ведомости.

В IV квартале 2016 г. чистая прибыль производителя смартфонов и телекомоборудования Nokia выросла на 32% в годовом измерении и составила 658 млн евро. Квартальная выручка выросла на 84% до 6,6 млрд евро. Операционная прибыль за отчетный период сократилась на 51% и составила 317 млн евро.

Общие данные по финансовым результатам Nokia и приобретенной ею в 2016 году французской Alcatel-Lucent показывают, что их операционная прибыль за IV квартал 2016 года снизилась на 27% до 940 млн евро. Выручка за этот же период сократилась на 13% и составила 6,7 млрд евро.

Руководитель Nokia Раджив Сури разочарован финансовыми результатами и ждет их улучшения в 2017 году.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За весь 2016 год чистый убыток финской компании составил 912 млн евро против 1,19 млрд евро прибыли годом ранее.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Российские бендисты сыграют с белорусами дублерами и уже готовятся к полуфиналу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика