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За весь 2016 год чистый убыток финской компании составил 912 млн евро против 1,19 млрд евро прибыли годом ранее.

Годовая выручка выросла на 13% до 23,6 млрд евро. Операционный убыток составил 1,2 млрд евро против операционной прибыли в 1,69 млрд евро в 2015 году, сообщает Ведомости.

В IV квартале 2016 г. чистая прибыль производителя смартфонов и телекомоборудования Nokia выросла на 32% в годовом измерении и составила 658 млн евро. Квартальная выручка выросла на 84% до 6,6 млрд евро. Операционная прибыль за отчетный период сократилась на 51% и составила 317 млн евро.

Общие данные по финансовым результатам Nokia и приобретенной ею в 2016 году французской Alcatel-Lucent показывают, что их операционная прибыль за IV квартал 2016 года снизилась на 27% до 940 млн евро. Выручка за этот же период сократилась на 13% и составила 6,7 млрд евро.

Руководитель Nokia Раджив Сури разочарован финансовыми результатами и ждет их улучшения в 2017 году.