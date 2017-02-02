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Российские бендисты сыграют с белорусами дублерами и уже готовятся к полуфиналу

02.02.2017 15:00 — Разное | Ежедневник  
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Российские бендисты сыграют с белорусами дублерами и уже готовятся к полуфиналу

sputnik.by

Тренерский штаб сборной России по хоккею с мячом даст отдохнуть ряду основных игроков команды в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды Беларуси.

Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Сергей Мяус.

Российские хоккеисты проведут четвертьфинальную игру на турнире в шведском Сандвикене с белорусами в четверг в 21:00 мск.

"Сейчас у нас четвертьфинал, поэтому тем ребятам, которые много времени проводили на льду и играли в чемпионате России, я дам отдохнуть. Те же, кто еще не набрал форму, проведут большую часть игрового времени на поле и проведут его с пользой, - сказал Мяус. - Будем готовиться к полуфиналу - это самая важная для нас игра, поскольку она начнется в 19:00, а если все будет хорошо, то будем играть на следующий день. Нам будет не до восстановления, так как пройдет меньше 20 часов".

Сборная Беларуси в своей группе набрала 1 очко с немцами и заняла третье место, что вывело ее на сборную России. В последнем матче группового этапа россияне уступили команде Швеции со счетом 6:10 и заняли второе место в группе А.

 
 
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Тренерский штаб сборной России по хоккею с мячом даст отдохнуть ряду основных игроков команды в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды Беларуси.

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