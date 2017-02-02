Соблюдение основных прав белорусов нужно обеспечить силой власти, заявил сегодня Александр Лукашенко во время приведения к присяге судьи Конституционного суда.

У властей Беларуси часто требуют ввести должность омбудсмена (человек, который следит за соблюдением прав человека в стране в целом или определенной группы людей, прим. БДГ), заявил Лукашенко. И он уверен, что пока есть президент, эта должность не очень-то и нужна.

«Только тогда будут соблюдаться права человека — право на достойную жизнь, на труд, образование, здравоохранение, получение информации, свободу СМИ, свободу слова и так далее (все надо видеть права человека), - если главным инспектором по соблюдению прав человека будет президент», — цитирует официального лидера Беларуси пресс-служба президента.

Он призвал нового судью Конституционного суда Виктора Рябцева встать рядом с собой, так как именно они (судья Конституционного суда и президент) «силой власти должны обеспечить соблюдение основных прав наших граждан».