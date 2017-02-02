Решение об установлении пограничного контроля на границах наших стран, по словам посла России, в первую очередь является превентивной мерой против проникновения на территорию России граждан третьих стран, у которых нет права безвизового пересечения границ РФ.

Также Александр Суриков отметил, что в Союзное государство входят суверенные страны, у которых есть границы, они обозначены на картах, и об этом нельзя забывать.

"Беларусь гораздо раньше поставила пограничные столбики. Мы по решению ФСБ в этом году решили обозначить границу государства. Чтобы люди понимали, что они пересекают границы суверенного государства", — сказал посол.

Посол выразил некоторую настороженность в связи с принятием Республикой Беларусь решения о кратковременном безвизовом въезде для граждан 80 стран мира. Однако он подчеркнул, что меры по контролю за перемещением через границу граждан России и Беларуси не коснутся. Что не означает, что гражданам союзного государства не стоит иметь при себе паспорт при посещении наших стран.

"Для наших граждан у нас отсутствует пограничный и таможенный контроль. И пока никакой досмотр вводиться не будет. Для граждан России и Беларуси никак не регламентируется нахождение в приграничной зоне наших стран", — подчеркнул Александр Суриков.

Полностью комментарий Александра Сурикова слушайте в аудиозаписи Sputnik Беларусь.