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Посол России о пограничной зоне: мы суверенные государства

02.02.2017 15:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Решение об установлении пограничного контроля на границах наших стран, по словам посла России, в первую очередь является превентивной мерой против проникновения на территорию России граждан третьих стран, у которых нет права безвизового пересечения границ РФ.

Также Александр Суриков отметил, что в Союзное государство входят суверенные страны, у которых есть границы, они обозначены на картах, и об этом нельзя забывать.

"Беларусь гораздо раньше поставила пограничные столбики. Мы по решению ФСБ в этом году решили обозначить границу государства. Чтобы люди понимали, что они пересекают границы суверенного государства", — сказал посол.

Посол выразил некоторую настороженность в связи с принятием Республикой Беларусь решения о кратковременном безвизовом въезде для граждан 80 стран мира. Однако он подчеркнул, что меры по контролю за перемещением через границу граждан России и Беларуси не коснутся. Что не означает, что гражданам союзного государства не стоит иметь при себе паспорт при посещении наших стран.

"Для наших граждан у нас отсутствует пограничный и таможенный контроль. И пока никакой досмотр вводиться не будет. Для граждан России и Беларуси никак не регламентируется нахождение в приграничной зоне наших стран", — подчеркнул Александр Суриков.

Полностью комментарий Александра Сурикова слушайте в аудиозаписи Sputnik Беларусь.

 
 
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Посол Российской Федерации в Беларуси Александр Суриков, общаясь с журналистами, прокомментировал решение ФСБ об установлении пограничной зоны в трех российских...

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