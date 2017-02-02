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В центре Бреста загорелся троллейбус
2 февраля в интернете появилось видео, как мужчина пытается потушить огонь в кабине городского троллейбуса.
Видео:
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Судя по кадрам, инцидент произошел на перекрестке улицы Советской и проспекта Машерова. Как
Пострадавших в результате инцидента нет. В областном управлении МЧС, ГАИ региона, а также в КУТП троллейбусный парк Бреста TUT.BY сообщили, что к ним пока не поступала информация о данном происшествии.
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За несколько метров до остановки пассажиры в салоне почувствовали запах дыма.
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