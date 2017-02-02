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МИД прокомментировал появление погранзон на границе с Россией: не стоит драматизировать ситуацию

02.02.2017 15:43 — Разное | Ежедневник  
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МИД прокомментировал появление погранзон на границе с Россией: не стоит драматизировать ситуацию

rbc.ua

Комментарий в ответ на запрос TUT.BY размещен на официальном сайте белорусского ведомства.

«Думаю, не стоит сейчас драматизировать ситуацию. Мы анализируем данный документ», - отметила заместитель начальника управления информации - начальник отдела пресс-службы МИД Беларуси Марина Ваньшиной

«Во-первых, вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления», - указал представитель белорусского МИД.

По ее словам, это не первый подобный случай. Схожая ситуация произошла в начале 2016 года, когда Россия фактически начала вводить ограничения на въезд граждан третьих стран через границу Беларуси и России. 

«С учетом уровня прямого взаимодействия наших пограничных служб и их взаимного представительства, подобная нескоординированность действий, естественно, вызывает справедливые вопросы», - отметила Марина Ваньшина.

«Во-вторых, у многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более двадцати лет назад. А это идет вразрез целому ряду существующих договоренностей, предусматривающих базовый принцип открытости границ между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

Хотелось бы особо подчеркнуть, что в этом случае инициатива исходит не от белорусской стороны», - подчеркнул представитель МИД Беларуси.

 
 
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Комментарий в ответ на запрос TUT.BY размещен на официальном сайте белорусского ведомства.

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