В четверг, 2 февраля, в центральном офисе титульного спонсора «Столицы» компании "СофтКлуб" состоялась презентация подписанных в зимнюю паузу бразильских новичков Гильерме Фонсеки и Фероза.



Андрей Медведев, Гильерме Фонсека и Фероза. Фото: МФК «Столица»

Для «Столицы» это не первый опыт подписания бразильцев. В прошлом сезоне во второй части чемпионата за «айтишников» уже играли трое южноамериканцев — Бето, Рониньо и Топейра. По окончании сезона двое из них покинули Минск и, как отметил заместитель председателя правления МФК «Столица» Андрей Медведев, это не было связано с их игровыми качествами:

— Держать бразильских легионеров, не выступая при этом в Европе — непозволительная роскошь. Если бы сезон завершился титулом, то мы готовы были сотрудничать с ними дальше, ведь сомнений в игровых качествах этих футболистов не было.

Поведал менеджер также о существовавших вариантах усиления и объяснил, почему в качестве главного вектора усиления состава был выбран именно бразильский вектор:

— Помимо бразильского вектора у нас были и еще 3 направления для усиления состава: российское, украинское и балканское. В России игроков того плана, которого мы искали, к сожалению, не нашлось. Были два варианта с украинскими игроками. Это очень сильные исполнители, игроки национальной сборной Украины. Однако не смогли договориться с ними по зарплате. В рамках балканского направления анализировали рынки Словакии и Словении. В Словении вели переговоры с одним очень сильным игроком, договорились о зарплате, но, к сожалению, клуб не отпустил футболиста. Так что оставалась только Бразилия.

— А белорусских игроков вы рассматривали в качестве усиления?

— На текущий момент белорусов, у которых нет контрактов со своими клубами и которые способны усилить «Столицу» — нет. Соответственно, вопрос, приглашать белорусов или приглашать легионеров, попросту не стоял.

— А что по поводу зарплат? Будут ли бразильцы самыми высокооплачиваемыми игроками нынешнего состава?

— Предсказуемый вопрос (улыбается), на который я дам не менее предсказуемый ответ: это конфиденциальная информация. Здесь я лишь только могу сказать, что самый высокооплачиваемый игрок нынешнего состава — белорус.

Подробнее про требования, которые предъявлялись к потенциальным кандидатам, рассказал главный тренер команды Андрей Толмач:

— Усиление нужно было на фланговые позиции, поэтому, в первую очередь, это должны были быть игроки именно этих позиций. Также это должны быть футболисты, которые являлись лидерами в своих прежних клубах. Приемлемым должно было быть соотношение цены и игрового уровня.

Андрей Толмач. Фото: МФК «Столица»

Что касается отличительных черт новичков, то наставник «Столицы» не стал сразу раскрывать все карты, но завесу тайны немного приподнял:

— Из отличительных качеств я бы выделил то, что у этих игроков высокая подвижность и выносливость, а также высокое индивидуальное мастерство. Посмотрим, как это все проявится на уровне нашего чемпионата.

Алисон Педро Силва Лима (Фероз):

— Очень холодно. Сначала было просто ужасно. Но я привыкаю. Минск — очень красивый и разноцветный город. У меня не было времени познакомиться с ним ближе, но то, что я увидел, меня впечатлило! У нас уже были две тренировки. Очень интенсивный тренировочный процесс.



Фото: МФК «Столица»

— Чего ждешь от контракта со «Столицей»?

— Хочу показать себя, помочь команде завоевать титул и сделать болельщиков счастливыми (улыбается).

Гуи Фонсека:

— Финальной точкой в переходе стали советы друзей и родственников. Мне говорили, что здесь достаточно высокий уровень. У нас в Бразилии всегда очень жарко, а здесь так холодно, но я уже привыкаю. Очень хорошие впечатления от первых тренировок. Буду стараться показывать максимум в каждой игре.



Фото: МФК «Столица»

— Кого из игроков «Столицы», за два дня тренировок уже успел отметить?

— Тарас (Королишин). Он и на португальском понимает, и играет отлично! Сильный игрок. И еще, конечно же, Бето. Но, вообще, все хороши.

— В прошлом сезоне бразильцы из «Столицы» постоянно придумывали интересные празднования голов, ждать ли нам что-нибудь интересное в этом году?

— Да, возможно, какой-нибудь танец, как на тренировке (смеется).