На следующей неделе в Беларуси изменится погода: сильные морозы и снегопады вернутся на территорию страны.

Как сообщила начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского гидрометцентра Светлана Рыбакова, уже в ближайшие сутки немного прибавится снега. Третьего февраля ожидается мокрый снег, местами на дорогах - гололедица, температура ночью - до минус 7-10, днем минус 5 - плюс 1.

В субботу днем ожидается от 0 до минус шести, ночью - 3-9 градуса мороза, в воскресенье ночью морозы усилятся до минус 3-13, днем ожидается до минус 7 градусов.

Со следующей недели морозы начнут расти: в понедельник температура упадет до минус 3-10, местами - до минус 16, во вторник и среду ночью обещают морозы до минус 17-21, днем - до минус 13-16.

Как рассказал Дмитрий Рябов, в период с 8 по 10 февраля в Беларуси ожидается период сильных морозов, во второй половине декады минимальная ночная температура составит до минус 20, при прояснениях - до минус 28 градусов.