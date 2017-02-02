Последняя работа на выставку, которая открылась сегодня в галерее "Дом картин", поступила накануне в девять часов вечера. Художник звонил и упрашивал куратора дождаться его. Итого в галерее выставили 661 работу, среди них есть скульптуры и видеоарт, но больше всего – картин.

В выставке приняли участие и профессиональные художники, и дети, и просто те, кто захотел поделиться с общественностью своим творчеством.