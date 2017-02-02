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"Я Моне, Я Шишкин, Я Малевич" – художники дождались славы
02.02.2017 15:58 — Разное | Sputnik Беларусь
Последняя работа на выставку, которая открылась сегодня в галерее "Дом картин", поступила накануне в девять часов вечера. Художник звонил и упрашивал куратора дождаться его. Итого в галерее выставили 661 работу, среди них есть скульптуры и видеоарт, но больше всего – картин.
В выставке приняли участие и профессиональные художники, и дети, и просто те, кто захотел поделиться с общественностью своим творчеством.
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На выставку "Я Моне, Я Шишкин, Я Малевич", единственным условием участия в которой было "чтобы работа пролезла в дверь", принесли 661 произведение искусства. Смотрите в...
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