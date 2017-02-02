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Прокуратура проследит, кому достаются "лакомые участки" земли под Минском

02.02.2017 15:47 — Разное | Tut.by  
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Специальная рабочая группа весь 2017 год будет наблюдать: кто становится жителем Минского района, на каких основаниях, и не получают ли родственники и друзья председателей сельских советов участки под строительство.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Не секрет, что земельные участки под Минском считаются «лакомыми», — отметил во время пресс-конференции прокурор Минской области Олег Лаврухин.

По статистике, чаще всего незаконно земля под строительство выделяется именно в Минском районе. Чем ближе к столице, тем чаще нарушается законодательство. Яркий пример тому — уголовное дело, которое возбудили в отношении одного из председателей сельского совета. Он помог своим родственникам и друзьям получить землю под Минском.

Самые распространенные нарушения, говорят в прокуратуре, когда людей в обход очереди ставят на учет нуждающихся, хотя они в эту категорию никак не попадают, либо по закону не снимают с очереди, хотя человек уже давно решил жилищный вопрос.

В августе 2016 года в прокуратуре Минской области была создана специальная рабочая группа, которая теперь будет следить за тем, кто и как становится жителем Минского района.

— В прошлом году органами прокуратуры области проведено 85 проверок исполнения законодательства об охране и использовании земель. По их результатам внесено 74 представления, 89 предписаний, 6 протестов, 18 лиц официально предупреждены о недопустимости нарушений закона, 72 лица по требованию прокуроров привлечены к дисциплинарной, 33 — к административной и 6 — к материальной ответственности, — отметил прокурор Минской области Олег Лаврухин.

 
 
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