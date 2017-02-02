﻿﻿ Под Санкт-Петербургом автобус, ехавший в Гомель, столкнулся с "жигулями": погибли три человека. 21.by
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Под Санкт-Петербургом автобус, ехавший в Гомель, столкнулся с "жигулями": погибли три человека

02.02.2017 15:30 — Разное | Tut.by  
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Три человека погибли и еще два получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло 1 февраля, около 21.00, возле поселка Скреблово Лужского района Ленинградской области.


Фото: «Город Луга и Лужский район», vk.com

По предварительной информации, водитель «жигулей» двигался по трассе Санкт-Петербург — Псков, внезапно выехал на полосу встречного движения и врезался в рейсовый автобус Neoplan, следовавший в Гомель.

В результате ДТП три пассажира легковушки от полученных травм умерли на месте происшествия. Также в аварии пострадали водители обоих транспортных средств. 19 пассажиров автобуса в аварии не пострадали и продолжили поездку на другом транспортном средстве.

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Видео: «Подслушано в городе Луга», vk.com

Как сообщает Life со ссылкой на источник в экстренных службах, 32-летний водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 71
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По предварительной информации водитель "жигулей" выехал на полосу встречного движения.

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