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Президент Лукашенко назвал себя главным инспектором прав белорусов

02.02.2017 16:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Президент вручил Рябцеву соответствующее  удостоверение и подарочный экземпляр Конституции страны.

"От Беларуси часто требуют ввести должность омбудсмена, который бы следил за соблюдением прав человека. У нас хоть и нет такой непосредственной должности, я всегда говорю: только тогда будут соблюдаться права человека — право на достойную жизнь, на труд, образование, здравоохранение, получение информации, свободу СМИ, свободу слова и так далее, если главным инспектором по соблюдению прав человека будет президент", — сказал Лукашенко на церемонии приведения к присяге.

Слушайте высказывание президента Лукашенко о "главном инспекторе" защиты прав белорусов на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал себя главным инспектором соблюдения прав человека в стране, об этом он заявил на церемонии приведения к присяге...

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