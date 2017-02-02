Президент вручил Рябцеву соответствующее удостоверение и подарочный экземпляр Конституции страны.

"От Беларуси часто требуют ввести должность омбудсмена, который бы следил за соблюдением прав человека. У нас хоть и нет такой непосредственной должности, я всегда говорю: только тогда будут соблюдаться права человека — право на достойную жизнь, на труд, образование, здравоохранение, получение информации, свободу СМИ, свободу слова и так далее, если главным инспектором по соблюдению прав человека будет президент", — сказал Лукашенко на церемонии приведения к присяге.

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