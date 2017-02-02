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"Отдай долг Родине!" Минский ломбард предлагает скидку для тунеядцев

02.02.2017 16:19 — Разное | Tut.by  
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Налог на тунеядство подстегнул многие белорусские компании к необычным акциями. Скидки тем, кто принесет «письмо счастья» из налоговой, предлагают шиномонтаж и компания по аренде сноубордов. 20-процентную скидку тунеядцам теперь предоставляет еще и столичный ломбард.


Фото: facebook.com

«Тунеядец? Получил письмо из налоговой? Государство в очередной раз подбросило „сюрприз“ в почтовый ящик в виде „письма счастья“ с требованиями об уплате налога на тунеядцев, а вы не знаете, что делать и где найти деньги? Не отчаивайтесь! Мы сможем вам помочь! Только в нашем ломбарде ZAEM.BY, до конца февраля действует скидка 20% для владельцев „писем счастья“. Не будь тунеядцем — отдай долг Родине!!!» — говорится в объявлении ломбарда, которое разместили в соцсетях.

Сотрудники говорят, что с момента начала акции — 30 января — в ломбард не обратился ни один тунеядец. Сколько до этого было клиентов, оказавшихся без работы и вынужденных из-за этого сдавать ценные вещь, в ломбарде не знают:

— Такой информации мы не запрашиваем. Человек приходит, сдает под залог вещь и больше нас ничего не интересует, — говорит сотрудник ZAEM.BY. — Мы считаем, что это вполне нормальная акция, ничего циничного в ней нет. Человек придет, получит скидку — какая-то, хоть и небольшая, помощь ему будет.

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FINANCE.TUT.BY уже писал, что скидки тем, кто принесет "письмо счастья" из налоговой, предлагают шиномонтаж и компания по аренде сноубордов. Теперь к подобной акции...

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