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Интерактивное театрализованное представление "Щенячий патруль" покажут в Минске
Ни для кого не секрет, что мультсериал «Щенячий патруль» (PAW Patrol) один из самых любимых у детей во всем мире. Компания «Зизу-касса» совместно с минским «Театром Зазеркалье» подготовили свою
Юные зрители — мальчики и девочки любят волшебство. А что будет, если героев мультсериала «Щенячий патруль» перенести в сказку?
По сюжету спектакля, один из щенков (Эверест) получает письмо с тревожным посланием. Команда «щенков-спасателей» не может остаться равнодушной к чужой беде и бросается на помощь. Но для того чтобы справиться с бедой, нужно будет немало потрудиться и преодолеть множество препятствий. Чтобы достичь поставленной цели, щенкам придется отправиться в путешествие на другие планеты, побороть метеоритный дождь (из огромных воздушных шаров, которые будут летать по всему зрительному залу), завести новых друзей — роботов и многому научиться: побороть страх, научиться верить в себя, действовать, ну и, конечно, верить в чудо.
Премьера спектакля состоялась 6 января 2017 года во Дворце спорта. К весеннему показу к команде спасателей присоединятся еще два персонажа: Эверест и долгожданный Зума.
Билеты на спектакль можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.
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Театральную версию приключений четвероногих любимцев покажут в КЗ "Минск" 2 апреля.
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