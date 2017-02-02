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Интерактивное театрализованное представление "Щенячий патруль" покажут в Минске

02.02.2017 16:06 — Разное | Tut.by  
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Ни для кого не секрет, что мультсериал «Щенячий патруль» (PAW Patrol) один из самых любимых у детей во всем мире. Компания «Зизу-касса» совместно с минским «Театром Зазеркалье» подготовили свою театральную версию приключений четвероногих любимцев, которая пройдет в КЗ «Минск» 2 апреля.


Юные зрители — мальчики и девочки любят волшебство. А что будет, если героев мультсериала «Щенячий патруль» перенести в сказку?

По сюжету спектакля, один из щенков (Эверест) получает письмо с тревожным посланием. Команда «щенков-спасателей» не может остаться равнодушной к чужой беде и бросается на помощь. Но для того чтобы справиться с бедой, нужно будет немало потрудиться и преодолеть множество препятствий. Чтобы достичь поставленной цели, щенкам придется отправиться в путешествие на другие планеты, побороть метеоритный дождь (из огромных воздушных шаров, которые будут летать по всему зрительному залу), завести новых друзей — роботов и многому научиться: побороть страх, научиться верить в себя, действовать, ну и, конечно, верить в чудо.

Премьера спектакля состоялась 6 января 2017 года во Дворце спорта. К весеннему показу к команде спасателей присоединятся еще два персонажа: Эверест и долгожданный Зума.

Билеты на спектакль можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

Начало: 2 апреля — 11.00, 14.00

Возраст: 1−8 лет.

Один ребенок до 3 лет — бесплатно в сопровождении взрослого.

Коллективные заявки по телефону: 8029 762 64 66.

Купить билет

 
Теги: Минск
 
 
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Театральную версию приключений четвероногих любимцев покажут в КЗ "Минск" 2 апреля.

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