«Снижайте скорость — гололед», «соблюдайте дистанцию», «оставьте машину во дворе и воспользуйтесь общественным транспортом» — на такие призывы ГАИ порой водители не обращают внимания. Но сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси знают, что дорога, особенно зимняя, не прощает излишней самоуверенности — это приводит к ДТП со смертельными исходами. О водительских ошибках на зимней дороге, которые могут привести к аварии, эксперты рассказали AUTO.TUT.BY.

— За шесть лет работы я видел разные страшные аварии. Чаще всего они происходят из-за типичных ошибок водителей: они слишком легко идут на превышение скорости и опасно маневрируют на дороге. Из-за этого за секунды происходит ДТП, водитель даже не успевает среагировать. Хорошо, если участники аварии останутся живы. Но мы чаще выезжаем на те ДТП, где погибло два и более человек, — рассказывает Виктор Костюкович, эксперт-автотехник центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз.



Сам Виктор Костюкович — опытный водитель, но насмотревшись на работе на тяжелые последствия после аварий, педаль газа в пол не топит, предпочитает ехать неспешно, без лишних перестроений. То же он советует своим друзьям и родственникам.

— Как бы это ни прозвучало, но я сталкиваюсь с тем, что водители иногда просто не знают, как ездить, выходить из заноса, опережать или обгонять, если дорога мокрая или заметена снегом. Возможно, в неожиданной ситуации автомобилисты просто теряются. Но иногда впечатление такое, что у людей не одна жизнь, а пять, и они не боятся ее потерять!

Все СМИ трубят о том, что летом и зимой стиль вождения должен быть разным. Но из года в год «день жестянщика» повторяется, так же, как повторяются типичные аварии зимой. Почему? На этот вопрос у эксперта ответа нет.

— Бывает так, что вроде бы и машина современная, технически исправная, и колеса стоят зимние, а в аварию попадает. Все потому, что водитель думает, что если у него крутая машина, то он может творить на дороге что угодно: максимально близко подъезжать к едущей впереди машине, тормозить в последний момент.

Берегите пешехода

В зимнее время машины нередко сбивают людей прямо на освещенных пешеходных переходах. Эксперт говорит, что часто это происходит оттого, что водитель начинает тормозить непосредственно перед зеброй.

— Автомобилисты забывают, а может, и не знают: из-за того, что все машины перед переходом постоянно притормаживают, заснеженная дорога в этом месте становится гладкой и скользкой, как каток. И вот представим ситуацию: водитель едет с разрешенной в городе скоростью — 60 км/ч и ему надо остановиться, ведь на переходе появился пешеход. Что происходит: водитель тормозит на этом катке, колеса блокируются, но он все равно сбивает человека!

Конечно, такие участки дорог коммунальники должны обрабатывать противогололедными материалами более тщательно. Но эксперт советует больше надеяться на себя и ехать так, чтобы затормозить в случае возникновения препятствия на дороге.





— Такая авария произошла в одном из минских дворов. Казалось, что здесь может случиться: двор почищен, водитель VW ехал на небольшой скорости. Но вдруг дорогу перед машиной начал перебегать ребенок. Водитель резко нажал на тормоз, но машина не остановилась, а поехала на ребенка и сбила его. Оказалось, что дорога во дворе была как каток. С водительского места этого не было заметно, а предварительно проверить, как тормозит машина, автомобилист не догадался

«Коэффициент сцепления? Нет, не слышал»

— Про то, как ведет себя машина на почищенной дороге, заснеженной или обледеневшей, говорят даже в автошколе. Опасно гонять зимой, но все равно ведь находятся лихачи! А все может закончиться тем, что водитель потеряет контроль над управлением автомобилем и попадет в ДТП. Таких случаев очень много.

Подобная авария произошла на трассе Барановичи — Гродно. Влобовую столкнулись два автомобиля: VW Passat B6 и VW Passat B4. На встречку выскочил первый автомобиль.









— Дорога была местами обледеневшая, а это значит, что коэффициент сцепления колес с дорожным покрытием в разных местах будет разный. В том случае было установлено, что водитель B6 выскочил на встречную полосу, где произошло столкновение. При этом причиной выезда на встречную полосу могли послужить неблагоприятные дорожные условия. Отсюда вывод: не надо ехать с максимально разрешенной скоростью или близкой к ней, двигайтесь так, чтобы машина была полностью подконтрольна вам.

Аварии из-за заносов происходят и в городе, чаще всего это бывает в темное время суток.

— Темно, транспорта на дороге мало, вот некоторые водители и прибавляют скорость, не имея хороших навыков управления, и уходят в занос. А вот выровнять машину не могут, поэтому часто «паркуются» в столбы и деревья — происходит боковой наезд. Бывает, что раскорежен весь салон, и чтобы извлечь людей, приходится вызывать МЧС.























Еще одна «снежная» авария на МКАД произошла из-за того, что водитель не учел состояния дороги и автомобиль вынесло за пределы проезжей части.

— По-хорошему, если на дороге лежит снег, то ездить надо не просто на зимней, а на шипованной резине. Понятно, что многие автомобилисты из-за высокой стоимости колес не могут себе позволить несколько комплектов. Пусть это будет банально и это знает каждый автомобилист, но даже просто зимние шины спасают положение и помогают избежать тяжких последствий.





А вот к шинам с маркировкой «M+S» без специальной маркировки — снежинки в горном пике — эксперт относится критически и отмечает, что иногда такие шины не годятся для нашего климата.

— Когда человек покупает колеса, он должен учитывать, для эксплуатации в какой стране они предназначены. Бывает, что шина с маркировкой M+S предназначена для зимней эксплуатации, например, в Испании, где зима мягче. Конечно, у нас при температуре воздуха -150 колеса с такими шинами на дороге будут вести себя не так, как надо.

«Учитель». Понять и простить

— С дорожными «учителями» приходилось сталкиваться и мне, как и любому автомобилисту, — констатирует Виктор. — На их выходки я не реагирую. Советую и всем автомобилистам «понять и простить» таких людей, и ни в коем случае не начинать гоняться с ними на дороге и доказывать, кто прав. Увы, но достаточно много печальных примеров, к чему это может привести.

Виктор убежден: «учителя» просто не понимают, что тот или иной маневр едущего рядом автомобилиста вынудила какая-то дорожная ситуация.

— Но водителям надо быть внимательным при разных маневрах: поворотах, разворотах, перестроении из полосы в полосу. Многие ведь забывают, что существует «слепая зона».









Например, из-за неправильных маневров на проспекте Независимости в Минске произошла авария, когда водитель легковушки перестраивался в правую полосу и не заметил едущую там машину. Чтобы избежать столкновения, второй автомобилист вместо торможения тоже начал перестраиваться в соседнюю полосу, при этом в зеркало он не посмотрел. Результат — страшная авария с пострадавшими.

— Некоторые автовладельцы зимой предпочитают ездить на общественном транспорте, а свои авто консервируют. Думаю, это правильное решение для водителей, у которых нет достаточного опыта вождения. Померзнет на остановках, но зато останется жив, — резюмировал эксперт.