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Президент Федерации футбола Украины: "Сторонники российских террористов ломают Зозуле карьеру"
Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал на своей странице в Facebook
«Я знаком с Романом Зозулей давно и точно знаю, что он не является неонацистом, как это утверждают отдельные болельщики мадридского «Райо Вальекано». Также я знаю, что Зозуля как истинный патриот помогал и помогает нашим военным, сдерживающим атаки российских террористов в зоне АТО. Так делают все граждане Украины. Но небольшая группа фанатов испанской команды посчитала, что это неправильно, поэтому заблокировала переход Романа в свой клуб.
В итоге игрок национальной сборной Украины в следующие полгода может вообще остаться вне футбола. Ситуация просто вопиющая: испанские сторонники российских террористов ломают карьеру украинскому футболисту. Это абсурд!
Наша задача — помочь Зозуле, чтобы он не пропустил этот сезон и не терял формы. ФФУ уже готовит обращение к руководству ФИФА, УЕФА и Федерации футбола Испании с просьбой вмешаться и помочь нашему игроку.
Также мы надеемся на содействие в решении этой проблемы посольства Украины в Испании. С Романом мы поддерживаем постоянную связь и будем оказывать ему всяческую помощь, — написал Павелко в Facebook.
Напомним, что аренда Зозули в «Райо Вальекано» сорвалась из-за того, что имеющая «левые» взгляды группа болельщиков клуба обвинила игрока в неонацистких взглядах. Вскоре Роман Зозуля на официальном сайте «Райо Вальекано» заявил, что не поддерживает нацистские идеи, а просто помогает украинской армии и переводит деньги на помощь пострадавшим от военных действий детям. Футболист также пояснил, что на его
В целях безопасности «Бетис» решил отменить аренду и вернул игрока в Севилью.
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Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал на своей странице в Facebook ситуацию с форвардом Романом Зозулей, который после срыва трансфера...
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