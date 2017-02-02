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Внимание, розыск: следствие ищет очевидцев смертельного ДТП на трассе Р1 под Фаниполем
Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев, которые могут оказать содействие и помощь в расследовании аварии, произошедшей 25 сентября 2016 года под Фаниполем.
Напомним, 25 сентября, около 15.20, 52-летний водитель Hyundai Sonata ехал по трассе Р1 Минск — Дзержинск в направлении столицы. На 23 километре дороги он не справился с управлением и
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С травмами различной степени тяжести пассажира и водителя Hyundai доставили в больницу, где позже последний умер. Водитель VW в аварии не пострадал.
По факту аварии РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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Авария произошла 25 сентября 2016 года на 23 километре трассы.
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