Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев, которые могут оказать содействие и помощь в расследовании аварии, произошедшей 25 сентября 2016 года под Фаниполем.



Фото: МЧС

Напомним, 25 сентября, около 15.20, 52-летний водитель Hyundai Sonata ехал по трассе Р1 Минск — Дзержинск в направлении столицы. На 23 километре дороги он не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение , установленное на разделительной полосе, после чего совершил столкновение с двигавшемся в попутном направлении Volkswagen.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



С травмами различной степени тяжести пассажира и водителя Hyundai доставили в больницу, где позже последний умер. Водитель VW в аварии не пострадал.

По факту аварии РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Дзержинский РОСК просит свидетелей и очевидцев данного происшествия, а также всех, кто располагает какой-либо информацией по факту этого ДТП, сообщить о себе по телефонам: 8 01716 50−897 или 50−016.