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Вечер памяти народного артиста Беларуси Александра Тихановича пройдет во Дворце Республики
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Великому артисту, близкому другу, родному человеку свои выступления в этот день посвящают: Анастасия Тиханович, Ядвига Поплавская, заслуженный коллектив Республики Беларусь Президентский оркестр Республики Беларусь, главный дирижер заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Бабарикин, ансамбль «Песняры», Надежда Микулич, Алексей Хлестов, вокальная группа «Чистый голос», Алена Ланская, Леонид Ширин, Тео, Ольга Рыжикова, Георгий и Дмитрий Колдуны, Александр Солодуха, Инна Афанасьева, Ирина Дорофеева, Герман Титов, Саша Немо, группа «Тяни-Толкай», Руслан Алехно, Ирина Билык, Дмитрий Королев, Ольга Плотникова, Лариса Грибалева, Виктория Алешко, Жанет, Галина Шишкова, Алеся Кодуш, Слава Нагорный, шоу «Аллюр», группа «Леприконсы».
Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.
Трансляция концерта в эфире телеканала ОНТ — 10 февраля в 21.05
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10 февраля на сцене Большого зала Дворца Республики прозвучат песни, которые навсегда остались в сердцах зрителей.
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