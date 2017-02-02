В последний январский день на улицы города выехала техника «Барановичиремстроя» для ремонта дорожного покрытия. Началось восстановление городских магистралей, пишет «Наш край».



Фото: Борис Новогран

Первые в этом году восемь тонн специального литого асфальта уложили в аккуратно вырезанные прямоугольники на путепроводе на улице Ленина, по его правой стороне на выезде из центра Барановичей. Отремонтирован и большой отрезок улицы Брестской — от клумбы до магазина «Журавинка» и в обратном направлении. Восемь тонн ценного материала — столько вместилось в бочку — хватило в общей сложности на ремонт 120 квадратных метров дорожного полотна.

— Литой асфальт — очень дорогостоящий вид асфальтобетона, потому что он используется только в определенное время года, то есть когда на дворе холодно и температура воздуха низкая. Но он и наиболее долговечен из всех смесей за счет очень высокого содержания битума и специальных добавок. Это позволяет схватывать даже рядом лежащий асфальт. Улица разрушится, а латка из литого асфальта останется лежать, — сообщила старший мастер «Барановичиремстроя» Валентина Ямеого.





Технология укладки литого асфальта в Барановичах уже апробирована. Фрезой вырезается поврежденный участок дорожного полотна, затем туда укладывается литой асфальт, который напоминает творожную массу, и сверху, как солью, посыпается щебенка.





Первые восемь тонн литого асфальта обошлись предприятию в 1100 рублей (11 миллионов неденоминированных рублей). Эту смесь барановичские дорожники закупают на столичном заводе «Макродор». Загружается она при температуре 160 градусов, и пока асфальт везут на место, в крутящейся бочке поддерживается температура не ниже 140 градусов.

2 февраля по этой технологии начали ремонтировать улицу Мицкевича на отрезке от Притыцкого до Советской и участок трассы Р2 от проспекта Советского до Анисимовичей и обратно до поворота на станкостроительный завод «Атлант». Если смесь останется, предполагается обновить и улицу Жукова возле храма Святого Георгия Победоносца.