﻿﻿ В Барановичах идет ремонт автодороги Р2. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Барановичах идет ремонт автодороги Р2

02.02.2017 17:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В последний январский день на улицы города выехала техника «Барановичиремстроя» для ремонта дорожного покрытия. Началось восстановление городских магистралей, пишет «Наш край».


Фото: Борис Новогран

Первые в этом году восемь тонн специального литого асфальта уложили в аккуратно вырезанные прямоугольники на путепроводе на улице Ленина, по его правой стороне на выезде из центра Барановичей. Отремонтирован и большой отрезок улицы Брестской — от клумбы до магазина «Журавинка» и в обратном направлении. Восемь тонн ценного материала — столько вместилось в бочку — хватило в общей сложности на ремонт 120 квадратных метров дорожного полотна.

— Литой асфальт — очень дорогостоящий вид асфальтобетона, потому что он используется только в определенное время года, то есть когда на дворе холодно и температура воздуха низкая. Но он и наиболее долговечен из всех смесей за счет очень высокого содержания битума и специальных добавок. Это позволяет схватывать даже рядом лежащий асфальт. Улица разрушится, а латка из литого асфальта останется лежать, — сообщила старший мастер «Барановичиремстроя» Валентина Ямеого.


Технология укладки литого асфальта в Барановичах уже апробирована. Фрезой вырезается поврежденный участок дорожного полотна, затем туда укладывается литой асфальт, который напоминает творожную массу, и сверху, как солью, посыпается щебенка.


Первые восемь тонн литого асфальта обошлись предприятию в 1100 рублей (11 миллионов неденоминированных рублей). Эту смесь барановичские дорожники закупают на столичном заводе «Макродор». Загружается она при температуре 160 градусов, и пока асфальт везут на место, в крутящейся бочке поддерживается температура не ниже 140 градусов.

2 февраля по этой технологии начали ремонтировать улицу Мицкевича на отрезке от Притыцкого до Советской и участок трассы Р2 от проспекта Советского до Анисимовичей и обратно до поворота на станкостроительный завод «Атлант». Если смесь останется, предполагается обновить и улицу Жукова возле храма Святого Георгия Победоносца.

 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые в этом году восемь тонн литого асфальта уложили в вырезанные прямоугольники на путепроводе на улице Ленина, по его правой стороне на выезде из центра...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Выдают компьютерное за свое". Почему тунеядцев не берут в творческие союзы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика