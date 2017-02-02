

svopi.ru

Сотрудники Sports Betting Experts, опросив 10 тысяч фанатов популярного сериала "Игра престолов", составили рейтинг персонажей, которые, по мнению зрителей, могут погибнуть в седьмом сезоне проекта.

Результаты опубликованы на сайте Entertainment Weekly .

Первое место занял Теон Грейджой - ему предрекли смерть 14% опрошенных. На втором месте оказалась Мелисандра - за нее проголосовали 8% поклонников. Третье место в списке потенциальных "жертв" отдано Давосу Сиворту, четвертым стал Джорах Мормонт. Также могут, по мнению фанатов, умереть: Джейме и Серсея Ланнистеры, а также Эурон Грейджой.

Премьера первого эпизода седьмого сезона сериала состоится 25 июня. Новый сезон станет предпоследним и будет состоять из шести серий.

Американский фэнтези-сериал "Игра престолов" по циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" выходит с 2011 года на канале HBO. Проект является обладателем множества престижных наград, в том числе 38 премий "Эмми".

На прошлой неделе съемки сериала проходили в Исландии. Работа над финальным сезоном начнется в сентябре. На экраны восьмой сезон выйдет в 2018 году, сообщает Newsru.com