﻿﻿ Фанаты сделали ставки на то, кто умрет в новом сезоне «Игры престолов». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Фанаты сделали ставки на то, кто умрет в новом сезоне «Игры престолов»

02.02.2017 17:22 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Фанаты сделали ставки на то, кто умрет в новом сезоне «Игры престолов»

svopi.ru

Сотрудники Sports Betting Experts, опросив 10 тысяч фанатов популярного сериала "Игра престолов", составили рейтинг персонажей, которые, по мнению зрителей, могут погибнуть в седьмом сезоне проекта.

Результаты опубликованы на сайте Entertainment Weekly.

Первое место занял Теон Грейджой - ему предрекли смерть 14% опрошенных. На втором месте оказалась Мелисандра - за нее проголосовали 8% поклонников. Третье место в списке потенциальных "жертв" отдано Давосу Сиворту, четвертым стал Джорах Мормонт. Также могут, по мнению фанатов, умереть: Джейме и Серсея Ланнистеры, а также Эурон Грейджой.

Премьера первого эпизода седьмого сезона сериала состоится 25 июня. Новый сезон станет предпоследним и будет состоять из шести серий.

Американский фэнтези-сериал "Игра престолов" по циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" выходит с 2011 года на канале HBO. Проект является обладателем множества престижных наград, в том числе 38 премий "Эмми".

На прошлой неделе съемки сериала проходили в Исландии. Работа над финальным сезоном начнется в сентябре. На экраны восьмой сезон выйдет в 2018 году, сообщает Newsru.com

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники Sports Betting Experts, опросив 10 тысяч фанатов популярного сериала "Игра престолов", составили рейтинг персонажей, которые, по мнению зрителей, могут погибнуть в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Вечер памяти народного артиста Беларуси Александра Тихановича пройдет во Дворце Республики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика