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Русская православная церковь вспомнит 100-летие начала гонений
02.02.2017 17:31 — Разное | Ежедневник
pravmir.ru
С этой целью создан организационный комитет, в который вошли и представители белорусского экзархата.
Председателем оргкомитета избран митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, а от белорусского экзархата его членом стал епископ Слуцкий и Солигорский Антоний, говорится на сайте БПЦ.
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С этой целью создан организационный комитет, в который вошли и представители белорусского экзархата.
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