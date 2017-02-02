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Русская православная церковь вспомнит 100-летие начала гонений

02.02.2017 17:31 — Разное | Ежедневник  
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Русская православная церковь вспомнит 100-летие начала гонений

pravmir.ru

С этой целью создан организационный комитет, в который вошли и представители белорусского экзархата.

Решение было принято на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви.

Председателем оргкомитета избран митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, а от белорусского экзархата его членом стал епископ Слуцкий и Солигорский Антоний, говорится на сайте БПЦ. 

 
 
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С этой целью создан организационный комитет, в который вошли и представители белорусского экзархата.

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