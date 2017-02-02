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КХЛ дисквалифицировала главного тренера минского "Динамо" за оскорбление судей
Континентальная хоккейная лига подвергла главного тренера минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта денежному штрафу и дисквалицировала на один матч.
На последних секундах матча с «Автомобилистом» Вудкрофт был удален до конца игры за оскорбление судей. Для канадского специалиста это уже второе подобное наказание в сезоне. Ранее он был оштрафован за ругательства в адрес арбитров в поединке с братиславским «Слованом».
Таким образом, Вудкрофт не сможет присутствовать на скамейке в игре с астанинским «Барысом».
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Континентальная хоккейная лига подвергла главного тренера минского "Динамо" Крэйга Вудкрофта денежному штрафу и дисквалицировала на один матч.
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