Континентальная хоккейная лига подвергла главного тренера минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта денежному штрафу и дисквалицировала на один матч.

На последних секундах матча с «Автомобилистом» Вудкрофт был удален до конца игры за оскорбление судей. Для канадского специалиста это уже второе подобное наказание в сезоне. Ранее он был оштрафован за ругательства в адрес арбитров в поединке с братиславским «Слованом».

Таким образом, Вудкрофт не сможет присутствовать на скамейке в игре с астанинским «Барысом».