Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил 150 миллионов евро клубам, игроки которых участвовали в квалификации и финальной стадии чемпионата Европы - 2016, сообщает официальный сайт УЕФА.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Белорусские клубы получили более полумиллиона евро — 533 089. Поощрений от УЕФА удостоились 8 клубов высшей лиги. Более половины от общей суммы досталось борисовскому БАТЭ — 283 463 евро. Второй показатель у минского «Динамо» — 131 399 евро, третий — у солигорского «Шахтера» — 64 886.

Фото: uefa.com

Сумма выплат белорусским клубам сопоставима с той, которая полагается командам из Люксембурга — 568 373 евро. А вот клубы Казахстана получили больше белорусских в два с лишним раза — 1 199 386 евро.

За выступления в отборочном турнире организация выделила клубам 50 миллионов евро, за участие в финальной стадии Евро-2016 во Франции — 100 миллионов.

Больше всего денег начислено английским клубам, причем не только из премьер-лиги, но и из низших дивизионов. Общая сумма для 60 английских клубов, делегировавших своих игроков в сборные, составила 38 329 085 евро.

Германским клубам начислено 18 483 390 евро, итальянским — 15 822 779, испанским — 10 455 648, французским — 7 217 368, российским — 6 972 086, украинским — 3 729 095.

Из клубов наибольшие суммы полагаются итальянскому «Ювентусу» — 3 484 875, английским "Ливерпулю" — 3 394 511, «Тоттенхэму» — 3 066 138, «Манчестер Юнайтед» — 2 997 731, германской «Баварии» — 2 898 339, испанскому «Реалу» из Мадрида — 2 524 835, английскому «Арсеналу» — 2463 222, испанской «Барселоне» — 2 352 693 евро.

За выступление на Евро-2020 УЕФА планирует увеличить общую сумму выплат клубам до 200 миллионов евро.