Организация Euro NCAP опубликовала на своем канале на YouTube видеоролик, в котором одновременно показаны краш-тесты старого Rover 100 и Honda Jazz последнего поколения. Видео наглядно демонстрирует, как изменились стандарты безопасности за 20 лет.

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Ролик посвящен 20-летию деятельности организации. За все время проведения краш-тестов Euro NCAP помогли спасти 78 000 жизней. Всего с 1997 года Euro NCAP испытал в краш-тестах 1800 автомобилей и потратил на это в общей сложности более 160 млн евро. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

Комитет Euro NCAP первым в Европе стал проводить реалистичные сопоставимые испытания с привлечением независимых экспертов, а их результаты вызвали возмущение со стороны групп потребителей, представителей общественности и средств массовой информации.

Результаты первого теста Euro NCAP были опубликованы 4 февраля 1997 года. В первом цикле тестов, проводимом для семи популярных автомобилей размера «супермини», при оценке степени защиты водителя и взрослых пассажиров модели Ford Fiesta и Volkswagen Polo получили три звезды из четырех максимальных в то время.

Пользовавшийся большим спросом Rover 100 получил только одну звезду, в то время как Fiat Punto, Nissan Micra, Vauxhall Corsa и Renault Clio получили только по две звезды. При оценке уровня защиты пешеходов ни один автомобиль не набрал более двух баллов. Это свидетельствовало о том, что автопроизводители не учитывали безопасность самых уязвимых участников дорожного движения.

Ведущие автопроизводители раскритиковали тесты, утверждая, что они были настолько суровыми, что ни один автомобиль «не смог бы» достичь уровня четырех звезд. Однако пять месяцев спустя Volvo S40 стал первым автомобилем, обеспечивающим защиту водителя и пассажиров на уровне четырех звезд.