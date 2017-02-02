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Проверка дежурных сил ПВО: Тор-М2 и С-300ПС самые результативные

02.02.2017 18:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 фев — Sputnik. Зенитные ракетные комплексы "Тор-М2" и "С-300ПС" стали самыми результативными на проверке действий дежурных сил по противовоздушной обороне, сообщили Sputnik в пресс-службе министерства обороны Беларуси.

С 30 января в вооруженных силах республики проводится комплексная проверка уровня боевой готовности. Планируется проверить около 30 воинских частей и подразделений. Из запаса призовут около 3 тысяч военнообязанных. Большое внимание уделяется проверке готовности вооружения, военной и специальной техники к боевому применению в различных условиях. Так, 2 февраля была проведена масштабная проверка действий дежурных сил ПВО.

"В качестве контрольных целей к проверке привлекались более 10 летательных аппаратов, действовавших на различных высотах от средних до предельно малых", — рассказали в Минобороны.

Дежурные силы ПВО успешно справились с поставленной задачей. "Наибольшую результативность показали расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" и "С-300 ПС", действовавшие из новых позиционных районов", — добавили в ведомстве.

"Особенностью работы по контрольным целям стало их выполнение в сложных метеорологических условиях", — обратили внимание собеседники агентства.

В Минобороны отметили, что сегодня в рамках наращивания масштаба проверки получили распоряжение на приведение в высшие степени боевой готовности отдельные воинские части и подразделения Брестского гарнизона. 

 
Теги: Минск
 
 
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Особенностью работы по контрольным целям стало их выполнение в сложных метеорологических условиях.

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