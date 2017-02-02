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ДТП под Новополоцком: водителя ослепил свет фар, погибла пенсионерка

02.02.2017 18:21 — Разное | Tut.by  
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Под Новополоцком Toyota насмерть сбила пенсионерку, переходившую дорогу вне пешеходного перехода, сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителя ГАИ УВД Витебского облисполкома Александра Казючица.

Авария произошла 2 февраля, около 8.00. «Как пояснил водитель, он ехал из города в сторону завода БВК (белково-витаминных концентратов), когда, ослепленный светом фар встречного авто, заметил чей-то силуэт на дороге. Он пытался уйти от наезда, но не успел», — пояснил Александр Казючиц.

Водитель сразу вызвал ГАИ и скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть пенсионерки 1939 года рождения. По факту аварии проводится проверка. Известно, что водитель в момент ДТП был трезв, а женщина не была обозначена световозвращающими элементами.

 
 
Ссылка на источник 105
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Авария произошла 2 февраля, около 8.00. Женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода.

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