Под Новополоцком Toyota насмерть сбила пенсионерку, переходившую дорогу вне пешеходного перехода, сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителя ГАИ УВД Витебского облисполкома Александра Казючица.

Авария произошла 2 февраля, около 8.00. «Как пояснил водитель, он ехал из города в сторону завода БВК (белково-витаминных концентратов), когда, ослепленный светом фар встречного авто, заметил чей-то силуэт на дороге. Он пытался уйти от наезда, но не успел», — пояснил Александр Казючиц.

Водитель сразу вызвал ГАИ и скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть пенсионерки 1939 года рождения. По факту аварии проводится проверка. Известно, что водитель в момент ДТП был трезв, а женщина не была обозначена световозвращающими элементами.