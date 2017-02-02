В декабре минувшего года Белорусская федерация футбола наградила лауреатов 2016 года. Среди призеров не обошлось и без прекрасной половины. По итогам сезона награду «Лучшая футболистка Беларуси» получила вратарь национальной сборной Наталья Воскобович. Спортсменка рассказала SPORT.TUT.BY, почему громкие обещания и полупустые стадионы — не повод игнорировать женский футбол.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Моя карьера началась в 16 лет, это поздно для такого вида спорта, как футбол. Надо отдать должное брату: благодаря ему я полюбила эту игру. Мы с ним двойняшки. Когда он ходил играть во двор, то и меня брал с собой, там меня мальчишки учили играть, и все в один голос говорили, чтобы я шла в секцию. В то время профессионально занималась шахматами, ездила на городские и республиканские соревнования, затем в какой-то момент желание продолжать пропало, и я начала заниматься всем подряд. Тогда мне очень помогла тетя, которая случайно увидела объявление о наборе девочек в «Звезду-БГУ», дала номер тренера, и в тот же день я позвонила.

Сразу же попала на занятие к основному составу, где девушки прыгали через барьер. На своей первой тренировке я сбила почти все препятствия (смеется). Потом меня отправили тренироваться с девочками моего возраста и чуть-чуть помладше. Вначале тренировалась как полевой игрок, но что-то дернуло попробовать встать на ворота. Мой первый тренер Марина Лис сказала тогда, чтобы я определилась: поле или ворота. Выбрала второе, о чем сейчас не жалею.

«Мама все время говорила, что ноги будут кривые»

Говоря о женском футболе, стоит отметить, что не все родители разделяют хобби девочек. Бывают случаи, когда тренерам приходится просить не забирать детей из секций.

— Мои родители — не исключение, папа спокойно отреагировал, а мама все время говорила, что ноги будут кривые. Со временем все поменялось: мама почти на все игры приходит, даже на матчах сборной была, кричалки придумывала, а вот отец не всегда выбирается на игры.

Почти все парни относятся положительно, им самим интересно, что девушка занимается футболом. Допускаю, что у многих мужчин по-прежнему есть предрассудки, мол, в футболе нет места для женщин, но мне с подобным сталкиваться не приходилось.



ЖФК «Звезда-БГУ»

Наталья отмечает, что футбол в Беларуси теряет стадионного зрителя. На игры женских команд приходят в основном друзья и родственники футболисток.

— Опять-таки здесь вопрос популяризации отечественного футбола в целом. На матчи «Звезды» приходит не так много зрителей, как нам хотелось бы. С играми сборной расклад другой: человеку интереснее посмотреть на мастерство заграничных команд, отсюда и примерно тысяча болельщиков на стадионе. Трудно сказать, чья именно это проблема. Со своей стороны, мы пытаемся делать все возможное, но встречаются люди, которые даже не знают о существовании женского футбола в нашей стране. У нас в лиге 7 команд, но в последние годы за золото сражаются «Минск» и «Звезда-БГУ».

«Счет 10:0 говорит не только о классе, но и о разнице бюджетов клубов»

Одной из проблем женского футбола является низкое финансирование клубов.

— К сожалению, во многих командах нет благоприятных условий, чтобы создать конкуренцию в чемпионате. Речь о финансах, базе, регулярном тренировочном процессе. Частенько люди поражаются цифрам на табло, но в женской лиге счет 10:0 говорит не только о классе, но и о разнице бюджетов клубов. Конечно, в «Звезде» условия немного хуже, чем у женской команды ФК «Минск», все-таки у «минчанок» под боком мужская команда, да и сам клуб по меркам Беларуси большой. Кроме бюджета еще влияет и желание каждого бороться за чемпионство. Поэтому чтобы претендовать на золотые медали, надо, чтобы эти пункты сошлись. Тогда появится конкуренция не из двух команд.

Многие белорусские футболистки называют отечественный женский чемпионат «домашним». Трансферы в зарубежные клубы можно перечесть на пальцах.

— В таком спорте нельзя сойти с ума от денег, потому что много не заработаешь. Я не знаю, какие гонорары в мужском футболе, но уверена: разница очень большая. «Звезда» не может похвастаться большими цифрами в зарплатной ведомости. У нас средняя зарплата, есть премиальные за игры, но это не те деньги, которые хочется зарабатывать. За вызов в «националку» тоже платят, это очень помогает в самом деле. У нас тренировка в среднем около двух часов, потом в свободное время, некоторые девочки еще учатся, кто-то подрабатывает. Всем начинающим футболисткам могу сказать, что нужно работать и работать, деньги лишними не бывают.

Каких-то громких трансферов нет, у нас тихо с этим делом. Были случаи, когда девушки сами искали клубы за рубежом, но чтобы заиграть в условной Польше нужен не только талант, но и огромная работоспособность. Да, разница в зарплатах большая, но и уровень другой. В составе «Минска» есть несколько легионерок, и это следствие финансовых возможностей команд. Большая часть лиги рассчитывает на своих игроков и старается сохранить их в клубах, хотя у нас есть девочки, способные заявить о себе за границей.



ЖФК «Звезда-БГУ»

«Вопреки мнению мужской половины, сплетен, склок и всего прочего в команде нет»

Наталья Воскобович выделяет и другие особенности женского футбола.

— Действительно, у нас практикуются переходы из других видов спорта, я по себе это знаю. У разных видов спорта есть специальная физическая подготовка, и приходится очень много работать, чтобы перестроить девушку на футбольный лад. У «Звезды» помимо основной команды есть дубль и детские секции. Клуб делает ставку на своих воспитанников, поэтому тренеры тщательно работают с девочками, постепенно наигрывая их для главной команды.

Суть в том, чтобы вместе с физической подготовкой привить морально-волевые качества. Все-таки мы — женщины, и вопрос темперамента дает о себе знать. Когда я получила приз лучшей футболистки страны, одноклубницы поддержали меня, ни от кого не слышала подшучиваний или зависти. Вопреки мнению мужской половины, сплетен, склок и всего прочего в команде нет, привыкаешь все доказывать на поле. Единственное, что сильно бросается в глаза, так это мастерство определенных исполнителей. В женской команде, как правило, есть 2−3 девочки, которые тянут всех при необходимости.



ЖФК "Звезда-БГУ"

На сегодняшний день национальная сборная переживает не самые лучшие времена. Спекуляции вокруг команды и регулярная текучка состава мешают дружине Эдуарда Деменковца показывать высокий результат.

— Первый раз вызвали в сборную в прошлом году, и это был сюрприз для всех. Дело в том, что у меня для вратаря невысокий рост, а многие считают, что голкипер должен быть гренадером, а не «метр с кепкой». Долгое время тренеры «националки» не обращали на меня внимания, но потом неожиданно вызвали. Наверное, в прошлом году был своеобразный просмотр. Так сложилось, что теперь стали постоянно привлекать к играм за сборную. Да, мне тяжелее выигрывать верховые мячи, но это все можно компенсировать прыжком и выбором позиции. В сборной сейчас сложные времена, обидно проигрывать командам, которые слабее. В моих силах сделать так, чтобы в воротах не было семь мячей.

«Девочки рожают и возвращаются в футбол мотивированными и голодными до побед»

Не многим футболисткам в Беларуси удается перешагнуть за 30 в футбольной карьере. Ситуация, когда девушка уходит, так и не заиграв на серьезном уровне, вполне нормальная.

— Сказать точно, как долго длится карьера я не могу, потому что у всех по-разному, у кого-то она может толком и не начаться. В современном мужском футболе 30-летний игрок — норма, бывает и так, что футболист в этом возрасте выходит на пик. У нас дело обстоит по-другому: даже в мире не так много топовых футболисток этого возраста. Вспомнить можно знаменитую Марту из Бразилии, которую щадит время.

В женской лиге Беларуси есть и такие, кто играет в 35. Тут уж кого насколько хватит. Как правило, рано завязывают с футболом из-за здоровья: то сердце, то травмы, которые мешают играть в полную силу. Не припомню, чтобы из-за беременности заканчивали со спортом. Девочки рожают и возвращаются в футбол мотивированными и голодными до побед.

На моей памяти нет таких примеров, что девушка закончила играть и не нашла потом себе занятия в жизни. Если честно, не думала, чем буду заниматься после футбола. Я окончила университет физкультуры по специальности "инструктор-методист по оздоровительной физической культуре", но буду ли я этим заниматься в будущем, покажет время.