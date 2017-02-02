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Совладелец премиального Café de Paris открывает в Минске демократичную "Крошку-Картошку"
Совладелец премиального столичного заведения Café de Paris Иван Малько открывает в Минске сразу три новых для Беларуси общепита: фастфуды «Крошка-Картошка» и Carl’s Junior, а также пекарню Paul. Об этом AFISHA.TUT.BY рассказало несколько информированных источников. Где и когда заработают заведения — в материале.
Недавно в двух торговых центрах Минска появились рекламные растяжки о приходе туда новых для страны брендов общепита. Согласно ним, в ТЦ «Галилео» на Бобруйской должен открыться американский фастфуд Carl’s Junior и точка популярной российский сети «Крошка-Картошка», а в «Дана Молл» на проспекте Независимости — французская пекарня Paul.
Как следует из информации на ресурсе
Как рассказали AFISHA.TUT.BY несколько участников рынка, Малько заводит в Минск не только Carl’s Junior и Paul, но и «Крошку-Картошку».
«Да, это он. Были еще претенденты [на франшизу «Крошки-Картошки"], но взяли его, потому что опытный», — говорит информированный источник. По его словам, заведения в «Галилео» должны открыться примерно через два месяца.
А вот о возможной дате открытия Paul в «Дана Молл» информации меньше. К слову, это будет уже вторая попытка Малько открыть французскую пекарню в Минске. Первая была еще в 2013 году, когда заведение
Paul специализируется на выпечке круассанов, багетов, эклеров, тортов, а также хлеба и сэндвичей. Булочная-кондитерская работает в 30 странах: Великобритании, США, Бельгии, Франции, Греции, Польше, Чехии, Азербайджане, России, Украине, Японии.
Carls Junior продает картофель фри и бургеры (с котлетами из говядины). Фастфуд работает в США, Эквадоре, Мексике, Сингапуре, Таиланде, России.
«Крошка-Картошка» специализируется на блюдах из картофеля по демократичным ценам. Продает также традиционные блюда русской кухни: борщ, пельмени, холодец. Более 300 кафе работают во многих городах России.
Во время подготовки материала мобильный телефон Ивана Малько был недоступен.
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Кроме того, Иван Малько заводит в Минск еще два известных иностранных общепита.
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