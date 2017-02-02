Совладелец премиального столичного заведения Café de Paris Иван Малько открывает в Минске сразу три новых для Беларуси общепита: фастфуды «Крошка-Картошка» и Carl’s Junior, а также пекарню Paul. Об этом AFISHA.TUT.BY рассказало несколько информированных источников. Где и когда заработают заведения — в материале.





Недавно в двух торговых центрах Минска появились рекламные растяжки о приходе туда новых для страны брендов общепита. Согласно ним, в ТЦ «Галилео» на Бобруйской должен открыться американский фастфуд Carl’s Junior и точка популярной российский сети «Крошка-Картошка», а в «Дана Молл» на проспекте Независимости — французская пекарня Paul.





Как следует из информации на ресурсе jobs.tut.by , запуском Carl’s Junior и Paul занимается ООО «Савана-Спорт Трейдинг». Это компания связана с известным бизнесменом Иваном Малько, который также причастен к таким столичным заведениям как Union Coffe, «Балкон», Café de Paris и Milano.

Как рассказали AFISHA.TUT.BY несколько участников рынка, Малько заводит в Минск не только Carl’s Junior и Paul, но и «Крошку-Картошку».

«Да, это он. Были еще претенденты [на франшизу «Крошки-Картошки"], но взяли его, потому что опытный», — говорит информированный источник. По его словам, заведения в «Галилео» должны открыться примерно через два месяца.





А вот о возможной дате открытия Paul в «Дана Молл» информации меньше. К слову, это будет уже вторая попытка Малько открыть французскую пекарню в Минске. Первая была еще в 2013 году, когда заведение планировалось построить на месте гастронома на улице Карла Маркса, 17. Администрация Ленинского района дала на это «добро» только при условии сохранения там продуктового магазина. В итоге, магазин «Simply» там появился, а пекарня — нет.



Пекарня должна была появится на первом этаже дома между кафе «Темпо» и «Грюнвальд». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Paul специализируется на выпечке круассанов, багетов, эклеров, тортов, а также хлеба и сэндвичей. Булочная-кондитерская работает в 30 странах: Великобритании, США, Бельгии, Франции, Греции, Польше, Чехии, Азербайджане, России, Украине, Японии.

Carls Junior продает картофель фри и бургеры (с котлетами из говядины). Фастфуд работает в США, Эквадоре, Мексике, Сингапуре, Таиланде, России.

«Крошка-Картошка» специализируется на блюдах из картофеля по демократичным ценам. Продает также традиционные блюда русской кухни: борщ, пельмени, холодец. Более 300 кафе работают во многих городах России.

Во время подготовки материала мобильный телефон Ивана Малько был недоступен.