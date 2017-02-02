Второго февраля в рамках проверки боевой готовности в Вооруженных силах Беларуси высокую результативность показали расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и «С-300 ПС», сообщает пресс-служба Минобороны.



Боевая машина 9А331МК на шасси МЗКТ-69222 из состава зенитно-ракетного комплекса Тор-М2Э (9К332МК). Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во время проведения масштабной проверки действий дежурных сил по противовоздушной обороне в качестве контрольных целей использовались 10 летательных аппаратов, действовавших на различных высотах — от средних до предельно малых.

Дежурные силы ПВО успешно провели обстрелы и выполнили перехваты контрольных целей расчетами зенитных ракетных подразделений и экипажами истребительной авиации. При этом действовать приходилось в сложных метеорологических условиях.

Лучшими по итогам проверки стали расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и «С-300 ПС», которые действовали из новых позиционных районов.

Также в рамках наращивания масштаба проверки сегодня получили распоряжение на приведение в высшие степени боевой готовности отдельные воинские части и подразделения Брестского гарнизона.

С-300ПС может одновременно обстреливать шесть целей 12 ракетами. Минимальная высота поражения летательного аппарата — всего 25 метров. С-300ПС способен уничтожать крылатые ракеты, баллистические и другие цели, летящие со скоростью до 1200 м/с на дальности до 90 км. С-300ПС способен противостоять массированному налету при наличии активных помех и в сложных климатических условиях.

Зенитный ракетный комплекс ПВО «ТОР-М2» может сбить одновременно четыре цели, летящие с разных направлений на дальности до 12 км.